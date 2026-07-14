Andersen Consulting baut sein Beratungsangebot in der Türkei gemeinsam mit der ODS Consulting Group weiter aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting nimmt das Partnerunternehmen ODS Consulting Group in seinen Verbund auf und stärkt damit seine Kompetenz in den Bereichen digitale Transformation, Talentstrategie und operative Beratung.

Die ODS Consulting Group wurde 2008 gegründet, hat ihren Hauptsitz in der Türkei und bietet Beratungsdienstleistungen für Unternehmen an, die nach Wachstums-, Talent- und Investitionsmöglichkeiten in der Türkei und auf internationalen Märkten suchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden durch Beratung in den Bereichen internationale Geschäftsentwicklung und Export, Personalbeschaffung und Talentmanagement sowie Investitionsberatung und hilft ihnen dabei, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten, neue Märkte zu erschließen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und sich in der türkischen Geschäftswelt zurechtzufinden. Mit einem multidisziplinären Ansatz und fundierter lokaler Expertise liefert ODS maßgeschneiderte Strategien, die nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung fördern.

„Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, durch eine Kombination aus strategischem Weitblick und praktischer Umsetzung nachhaltiges Wachstum zu erzielen“, sagte Onur Seçkin, Mitbegründer der ODS Consulting Group. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, unsere Kompetenzen zu erweitern und unsere Kunden mit stärker integrierten Lösungen in den Bereichen Technologie, Personal und globale Expansion zu unterstützen.“

„Unternehmen, die sich im Wandel befinden, benötigen Lösungen, die über die reine Technologie hinausgehen“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die ODS Consulting Group stärkt die Abstimmung digitaler Initiativen auf die personellen und betrieblichen Prioritäten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.