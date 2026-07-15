HY10 geselecteerd als een van de eerste deelnemers aan Visa's Infinite Private-programma

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--HY10, het eerste financiële en lifestyleplatform dat is ontwikkeld voor internationaal mobiele vermogende en zeer vermogende particulieren, heeft vandaag bekendgemaakt dat het tot de eerste bedrijven behoort die zijn geselecteerd voor deelname aan het Infinite Private-programma van Visa.

Het initiatief, dat werd gepresenteerd tijdens het Visa Payments Forum (VPF) in Parijs, combineert betaalkaarten zonder bestedingslimiet met conciërge- en lifestyle-diensten in één geïntegreerd platform, ondersteund door het betrouwbare wereldwijde betalingsnetwerk van Visa.

De aankondiging valt samen met de bijeenkomst van meer dan 2.000 leiders van banken, fintechs en betaaldienstverleners op het Visa Payments Forum, waar zij zich buigen over de toekomst van handel en hoogwaardige financiële dienstverlening.

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