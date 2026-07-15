Andersen Consulting تعزِّز حلولها الاستشارية في تركيا بانضمام ODS Consulting Group

--(BUSINESS WIRE)--سان فرانسيسكوأعلنت Andersen Consulting انضمام ODS Consulting Group كشركة متعاونة، في خطوة تعزز قدراتها في مجالات التحول الرقمي، واستراتيجيات المواهب، والخدمات الاستشارية المتعلقة بالعمليات.

تأسست ODS Consulting Group عام 2008، وتتخذ من تركيا مقرًا لها، وتقدم خدمات استشارية للمؤسسات الساعية إلى تحقيق النمو، واستقطاب الكفاءات، واغتنام الفرص الاستثمارية في تركيا والأسواق الدولية. وتدعم الشركة عملاءها من خلال خدمات تطوير الأعمال الدولية، والاستشارات المتعلقة بالتصدير، وحلول التوظيف وإدارة المواهب، والخدمات الاستشارية الاستثمارية، بما يمكّن الشركات من توسيع عملياتها، ودخول أسواق جديدة، واستقطاب الكفاءات المؤهلة، والتعامل بكفاءة مع بيئة الأعمال التركية. وبفضل نهجها متعدد التخصصات وخبرتها المحلية العميقة، تقدم ODS استراتيجيات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل.

وصرَّح Onur Seçkin، الشريك المؤسس لـ ODS Consulting Group، قائلاً: "منذ تأسيس شركتنا، ركزنا على مساعدة المؤسسات في تحقيق نمو مستدام من خلال الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي." "يتيح لنا التعاون مع Andersen Consulting توسيع نطاق قدراتنا، وتقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائنا في مجالات التكنولوجيا، واستراتيجيات المواهب، والتوسع في الأسواق العالمية".

وقال Mark L. Vorsatz، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة Andersen: "إن الشركات التي تسعى إلى إدارة التحول بفعالية تحتاج إلى حلول تتجاوز التكنولوجيا وحدها". "تُعزِّز ODS Consulting Group قدراتنا في مواءمة المبادرات الرقمية مع أولويات القوى العاملة والعمليات التشغيلية".

Andersen Consulting هي شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الاستراتيجية المؤسسية، والتحول في الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global، حيث تقدِّم استشارات من طراز رفيع في مجالات الاستشارات، والضرائب، والقانون، والتقييم، والتنقل العالمي، والخدمات الاستشارية عبر منصَّة عالمية تضم أكثر من 50,000 محترف حول العالم، وتنتشر في أكثر من 1,000 موقع من خلال شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها. Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة تقدم حلول استشارية شاملة حول العالم من خلال شبكة شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.

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