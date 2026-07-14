STARTEEPO增持Xerox普通股至880万股，成为Xerox第二大普通股股东

布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于布拉格、专注于高确信度上市公司股票投资的另类投资基金STARTEEPO Invest（以下简称“STARTEEPO”）今日宣布，根据其向美国证券交易委员会提交的经修订Schedule 13D文件所披露的信息，STARTEEPO对Xerox Holdings Corporation（以下简称“Xerox”或“公司”）的实益持股数量已增至880万股普通股，此外还持有可购买额外14万股普通股的期权。

根据公开披露的股权持有信息，STARTEEPO目前已成为施乐第二大普通股股东。STARTEEPO Invest董事会主席Frantisek Bostl表示：“ 我们已实现当前投资策略阶段设定的目标持股规模。”

STARTEEPO的投资逻辑始终聚焦于改善资产负债表、坚持审慎的资本配置、强化运营执行力、顺利推进Lexmark的整合，以及我们认为市场持续低估了Xerox在企业加速采用人工智能背景下所具备的长期战略定位及其价值。

STARTEEPO将继续秉持建设性长期股东的定位，并可能继续就公司的发展战略、资本结构、运营管理以及提升股东长期价值的相关机遇，与管理层、董事会、股东、债权人及其他市场参与者保持建设性沟通。

更多信息请访问：www.starteepo.com/xerox。

关于 STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest 是一家总部位于捷克布拉格的另类投资基金，专注于挖掘公开股票市场中具备高确定性的投资机会。公司坚持以基本面研究为核心的长期投资理念，强调严谨深入的分析框架，以及与被投企业开展建设性沟通与长期价值共创。

本通讯所表达的观点仅代表 STARTEEPO 及其关联方自身立场，并不代表任何其他机构或个人的意见。本通讯仅供参考之用，不构成任何投资建议，亦不构成买卖任何证券的要约或邀约。本文所载观点系 STARTEEPO 基于公开信息及其自身分析作出。STARTEEPO 可能基于自身判断，在任何时间且无需另行通知的情况下，买入、卖出、增持、减持或以其他方式调整其投资头寸，而相关操作可能与本通讯中所表达的观点存在差异。证券投资具有重大风险，投资者可能面临本金损失。过往表现并不构成未来业绩的可靠指标。投资者在作出任何投资决定前，均应自行进行独立研究与尽职调查，或咨询持牌财务、法律或税务顾问。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。