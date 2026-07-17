InterSystems reconnu comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour les dossiers patients informatisés

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, fournisseur innovant de technologies de données qui prennent en charge plus d’un milliard de dossiers patients dans le monde, annonce aujourd’hui avoir été reconnu comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 de Gartner pour les dossiers patients informatisés (Enterprise Electronic Health Records, EHR).

Un Magic Quadrant™ de Gartner® est l’aboutissement de travaux de recherche menés sur un marché spécifique. Il offre une vue d’ensemble du positionnement relatif des acteurs sur ce marché. En appliquant une représentation graphique et un ensemble uniforme de critères d’évaluation, un Magic Quadrant permet d’évaluer rapidement dans quelle mesure les fournisseurs de technologies concrétisent leur vision et répondent aux attentes du marché telles que Gartner les analyse. «Les organisations de santé sont sous pression pour se moderniser, tout en continuant à fournir chaque jour des soins sûrs et fiables », déclare Don Woodlock, Président d’InterSystems. «La force de notre approche a toujours été de combiner une expérience éprouvée des déploiements à grande échelle dans le monde entier, une interopérabilité native et étendue, ainsi que des capacités d’IA prêtes pour l’entreprise. Ces atouts aident les cliniciens et les organisations à se moderniser à leur rythme, tout en continuant à offrir à leurs patients des soins d’excellence. »

InterSystems continue d’être à l’avant-garde de l’interopérabilité dans les échanges régionaux et nationaux d’informations de santé, ainsi que dans les démarches d’approbation réglementaire, comme en témoigne la récente certification de son DPI au titre du Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR), classe IIa. Avec des déploiements dans 29 pays en dehors des États-Unis, InterSystems apporte une approche éprouvée à l’échelle mondiale pour fournir des technologies de santé interopérables et adaptables.

InterSystems continue d’investir de manière significative dans l’évolution des capacités de ses DPI, avec des options de déploiement flexibles (sur site, hybrides, gérées par l’éditeur ou dans le cloud public), des améliorations continues livrées selon un cycle de publication bimestriel, ainsi que des modèles de tarification prévisibles par abonnement et en SaaS, incluant des capacités avancées d’IA. Ces avancées se reflètent dans ses deux plateformes :

InterSystems IntelliCare™ est un DPI de nouvelle génération conçu avec l’IA au cœur de son architecture. La plateforme est spécialement conçue pour aider les organisations de santé à améliorer la productivité, fluidifier les workflows cliniques et réduire la charge administrative grâce à l’intelligence artificielle intégrée et à l’automatisation.

InterSystems TrakCare® est un système d’information de santé complet et éprouvé, utilisé dans le monde entier par plus de 600 hôpitaux. TrakCare soutient la prise en charge intégrée des soins dans les hôpitaux, les structures de proximité et les systèmes de santé nationaux, en fournissant un dossier patient unifié et une plateforme interopérable pour la coordination des soins.

Gartner, « Magic Quadrant for Enterprise Electronic Health Records », Veronica Walk, Jonathan Rivera, 6 juillet 2026.

Gartner et Magic Quadrant sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications, et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs obtenant les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications de Gartner reflètent les opinions de son organisation de recherche et de conseil et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.