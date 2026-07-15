-

Neuraptive Therapeutics ottiene in licenza la tecnologia innovativa della stimolazione nervosa con dispositivi bioriassorbibili dalla Washington University a St. Louis

CHESTERBROOK, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Neuraptive Therapeutics, Inc., azienda biotecnologica di fase clinica specializzata in lesioni dei nervi periferici, ha annunciato oggi di aver ottenuto una licenza esclusiva dalla Washington University a St. Louis per un dispositivo elettronico per la stimolazione wireless bioriassorbibile.

Sviluppato da ricercatori della facoltà di medicina della WashU in collaborazione con la Northwestern University, la tecnologia emette pulsazioni elettriche mirate ai nervi danneggiati per accelerarne la rigenerazione. Il dispositivo è interamente bioriassorbibile, ovvero si biodegrada naturalmente nell'organismo e non richiede interventi successivi di rimozione.

“La WashU è entusiasta di collaborare con un'azienda emergente come Neuraptive per sostenere lo sviluppo della piattaforma bioriassorbibile creata nei nostri laboratori di ricerca”, ha dichiarato Nichole R. Mercier, PhD, Assistente Vice Rettore e Direttore Generale dell'ufficio per la gestione della tecnologia presso la WashU.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

IR@neuraptive.com
oppure
+1-484-787-3203

Industry:

Neuraptive Therapeutics, Inc.

Details
Headquarters: Wayne, PA
CEO: Robert (Bob) Radie
Employees: 8
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

IR@neuraptive.com
oppure
+1-484-787-3203

More News From Neuraptive Therapeutics, Inc.

Riassunto: Neuraptive Therapeutics, Inc. annuncia importanti aggiornamenti organizzativi per aiutare a promuovere la commercializzazione della società

CHESTERBROOK, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Neuraptive Therapeutics oggi ha annunciato la nomina di Ulf Wiinberg al suo CdA e di William “Bill” MacKenzie a Vicepresidente senior – Finanza. Wiinberg è un dirigente di grande esperienza nei settori biotecnologico, farmaceutico e sanitario, con un'ampia carriera globale alle spalle. Come membro del CdA, Wiinberg contribuirà al successo dell'azienda con la la sua guida strategica e la sua competenza nel settore per aiutare a realizzare la strategia di svilu...

Riassunto: Neuraptive Therapeutics, Inc. annuncia l'arruolamento del primo paziente nella sperimentazione clinica di fase 3 per la valutazione della sicurezza e dell'efficacia di NTX-001 rispetto allo standard di cura nel trattamento di nervi recisi degli...

CHESTERBROOK, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--  Neuraptive Therapeutics, Inc. annuncia l'arruolamento del primo paziente nella sperimentazione clinica di fase 3 per la valutazione della sicurezza e dell'efficacia di NTX-001 rispetto allo standard di cura nel trattamento di nervi recisi degli arti superiori che richiedono un intervento chirurgico di riparazione   Neuraptive Therapeutics, Inc., un'azienda biotecnologica orientata allo sviluppo di nuove terapie per il miglioramento dei risultati ne...

Riassunto: Neuraptive Therapeutics annuncia la presentazione dei principali risultati intermedi dello studio di fase 2 riguardanti NTX-001 al convegno annuale per il 2024 della American Society for Surgery of the Hand (ASSH)

CHESTERBROOK, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Neuraptive Therapeutics Inc., una delle principali società biofarmaceutiche il cui focus è su terapie innovative di lesioni al nervo periferico, oggi ha annunciato che al convegno annuale per il 2024 della American Society for Surgery of the Hand (ASSH), che si terrà dal 19 al 21 settembre a Minneapolis, nel Minnesota, saranno presentati i principali risultati intermedi dello studio NEUROFUSE di fase 2 in corso. La presentazione, dal titolo Safety an...
Back to Newsroom