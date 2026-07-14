Andersen Consulting approfondit ses solutions de conseil en Turquie avec ODS Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ajoute la société collaborative ODS Consulting Group, optimisant sa plateforme pour la transformation numérique, la stratégie de talents et les services de conseil opérationnel.

Fondé en 2008 et basé en Turquie, ODS Consulting Group fournit des services de conseil aux organisations à la recherche de croissance, de talents et d'opportunités d'investissement en Turquie et sur les marchés internationaux. La société soutient ses clients grâce à des services de conseil en développement des affaires internationales et en exportation, à des solutions de recrutement et de gestion des talents, ainsi qu'à des services de conseil en investissement, aidant les entreprises à étendre leurs activités, à accéder à de nouveaux marchés, à attirer des talents qualifiés et à naviguer dans l'écosystème commercial turc. Avec une approche pluridisciplinaire et une expertise locale approfondie, ODS propose des stratégies sur mesure qui stimulent la croissance durable et la création de valeur à long terme.

« Depuis notre création, nous nous sommes attachés à aider les organisations à construire une croissance durable grâce à une combinaison de vision stratégique et d’exécution pratique », déclare Onur Seçkin, cofondateur d’ODS Consulting Group. « Travailler avec Andersen Consulting nous permet de renforcer nos capacités et de soutenir nos clients grâce à des solutions plus intégrées dans les domaines de la technologie, de la gestion des talents et de l’expansion mondiale. »

« Les entreprises qui se lancent dans leur transformation ont besoin de solutions qui vont au-delà de la seule technologie », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil et CEO d’Andersen. « ODS Consulting Group renforce ses capacités en alignant les initiatives numériques sur les priorités en matière de personnel et d’opérations. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation numérique par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, le cabinet fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comprenant plus de 50 000 professionnels, et opérant dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.