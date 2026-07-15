تعقد شركة L&T Technology Services شراكةً مع Anthropic لتقديم ذكاءٍ هندسيٍ مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنتجات والتصنيع

--(BUSINESS WIRE)--سان فرانسيسكو وبنغالورو، الهندتُعلن اليوم شركة L&T Technology Services Limited (المدرجة في بورصة بومباي تحت الرمز: 540115، وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: LTTS)، وهي شركة عالمية رائدة في حلول الذكاء الهندسي وخدمات استشارات البحث والتطوير الهندسي، عن شراكةٍ مع Anthropic لتسريع الذكاء الهندسي من خلال دمج نماذج Claude عبر العمليات الهندسية ومنصات LTTS المُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي. ستساعد هذه الشراكة عملاء LTTS من الشركات على إعادة تصميم كيفية تطوير المنتجات والبرمجيات، مما يُتيح ابتكارًا أسرع ونتائج مُحسَّنة على نطاقٍ واسع.

من خلال الاستفادة من نماذج Claude عبر دورة حياة الهندسة وتوحيد الخبرات الهندسية العميقة والذكاء الاصطناعي المتقدِّم والمعرفة بالمجال، سَيُمكِّن تخصص الذكاء الهندسي لدى شركة LTTS العملاء من خلق قيمةٍ أكبر. بدلًا من أتمتة المهام الفردية، تُمكِّن هذه الشراكة الفرق من اتخاذ قراراتٍ أسرع، وتبسيط سير العمل، والتحسين المستمر لكيفية تصميم وبناء وصيانة المنتجات ومصانع التصنيع والأنظمة الصناعية.

من خلال دمج نماذج كلود في منصاتها بما في ذلك AgenticIQ وPlxAI و™Ainfonix وAiNexus وAiTest، ستعمل LTTS على تسريع الهندسة عبر دورة حياة تطوير المنتج والبرمجيات. يغطي تكامل نماذج Claude إدارة المعرفة، وتطوير البرمجيات، والتحقق، والاختبار، وإدارة دورة الحياة، مما يُمكِّن العملاء من تحسين الجودة والإنتاجية والسرعة في الوصول إلى السوق.

صرح Amit Chadha، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة L&T Technology Services، قائلًا: "تدخل الهندسة عصرًا جديدًا يُصبح فيه الذكاء جزءًا لا يتجزأ من كيفية تصميم المنتجات وتطوير البرمجيات واتخاذ القرارات الهندسية". "في LTTS، تدور رؤيتنا للذكاء الهندسي حول إعادة تصميم العمل الهندسي بشكلٍ جذري، وليس مجرد أتمتة العمليات الحالية. تُمثِّل شراكتنا مع Anthropic خطوةً مهمةً في هذه الرحلة، حيث تُتيح لنا تضمين نماذج Claude في سير العمل الهندسي وتسريع الابتكار لعملائنا العالميين".

حول شركة L&T Technology Services Ltd

تُعد شركة L&T Technology Services (LTTS) رائدةً عالميةً في حلول الذكاء الهندسي وخدمات استشارات البحث والتطوير الهندسي. بصفتنا شركةً تابعةً ومُدرجةً لشركة Larsen & Toubro (L&T)، فإننا نُقدِّم خدمات التصميم والتطوير والاختبار والاستدامة عبر المنتجات والعمليات. هادف. مرن. الابتكار. هو كيف ندفع النمو في قطاعات التنقل والاستدامة والتكنولوجيا. تضم قاعدة عملائنا 69 شركةً من قائمة Fortune 500 و57 شركةً رائدةً في مجال البحث والتطوير الهندسي عبر قطاعات المنتجات الصناعية، والأجهزة الطبية، والنقل، والاتصالات والتقنيات العالية، والصناعات التحويلية. يقع مقرنا الرئيسي في الهند، ولدينا أكثر من 23,840 موظفًا في 21 مركز تصميم عالمي، و30 مكتب مبيعات عالمي، و103 مختبرات ابتكار، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2026.

للحصول على معلومات إضافية حول شركة L&T Technology Services، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.ltts.com/.

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