Esri تُطلق منصة ArcGIS for ServiceNow، لتوفير الذكاء المكاني ضمن سير العمل المؤسسي اليومي

--(BUSINESS WIRE)--ريدلاندز، كاليفورنياأعلنت Esri، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، عن إطلاق ArcGIS for ServiceNow، في خطوة تربط بين المنصتين للمرة الأولى. يتيح التكامل الجديد ثنائي الاتجاه للمستخدمين دمج الذكاء المكاني مباشرةً في سير العمل اليومي للمؤسسات.

ستتمكن المؤسسات العاملة في قطاعات الأعمال، والحكومات على المستوى المحلي وعلى مستوى الولايات، والمرافق، والطاقة، والرعاية الصحية، والاتصالات، وغيرها من القطاعات، والتي تستخدم منصة ServiceNow، من عرض بياناتها التشغيلية وتحليلها، مثل الحوادث، والتصاريح، والمرافق، وأوامر العمل، ضمن خرائط وتطبيقات ArcGIS، إلى جانب عرض هذه البيانات على خرائط مدعومة من ArcGIS مباشرةً داخل منصة ServiceNow. يتيح الحل للمستخدمين مشاركة البيانات بسلاسة بين المنصتين دون تكرارها، والتعرُّف على مواقع الأحداث، واتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرةً من داخل أنظمتهم الحالية، دون الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقات أو مغادرة بيئة العمل المعتادة.

يتضمن هذا التكامل مكوّنين رئيسيين: Connector for ServiceNow، الذي يتيح جلب بيانات الأعمال من منصة ServiceNow إلى ArcGIS. وArcGIS Maps for ServiceNow، الذي يتيح الاستفادة من إمكانات ArcGIS المكانية مباشرةً داخل منصة ServiceNow AI. من خلال Connector for ServiceNow، يمكن لمستخدمي ArcGIS استيراد بيانات ServiceNow إلى منظومة ArcGIS، بما يتيح لهم اكتشاف الأنماط، والاستفادة من الرؤى المستندة إلى الموقع، وإجراء تحليلات مكانية متقدمة. يوفر Connector for ServiceNow وصولاً مباشرًا وآنيًا إلى بيانات الأعمال في منصة ServiceNow من داخل منظومة ArcGIS. باستخدام ArcGIS Maps for ServiceNow، يمكن للمستخدمين تمثيل بيانات أعمالهم رسوميًا على خرائط الويب ومشاهد الويب الخاصة بمؤسستهم ضمن منصة ServiceNow AI، مما يوسع نطاق الرؤية المكانية حيث يعمل مستخدمو ServiceNow كل يوم.

ومن خلال معالجة التحديات الممتدة المرتبطة بانعزال الأنظمة وتكرار البيانات، يُمكّن هذا التكامل المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة، عبر الجمع بين إمكانات ServiceNow في إدارة عمليات الأعمال والقدرات المتقدمة التي توفرها Esri في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وصرَّح Brian Cross، رئيس الخدمات الاحترافية في Esri، قائلاً: "باعتبارهما من أبرز منصات المؤسسات، تُستخدم ServiceNow وArcGIS جنبًا إلى جنب في مئات الآلاف من المؤسسات، ومن ثمَّ، يأتي هذا التكامل لتلبية احتياجٍ بالغ الأهمية". "تُعدّ القدرة على العمل بسلاسة عبر المنصات المختلفة عنصرًا أساسيًا لتحقيق عمليات أكثر مرونة وكفاءة، ويأتي ArcGIS for ServiceNow لرأب الفجوة بين أنظمة الأعمال والرؤى المستندة إلى الواقع التي لا يمكن أن توفرها سوى تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)".

من المتوقع إتاحة النسخة التجريبية من ArcGIS for ServiceNow بعد فترة وجيزة من انعقاد مؤتمر مستخدمي Esri، مع تقديم عروض توضيحية للحل خلال فعاليات المؤتمر. لمعرفة المزيد حول ArcGIS for ServiceNow، تفضّل بزيارة esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenow.

نبذة عن شركة Esri

تساعد شركة Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وذكاء الموقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست شركة Esri في عام 1969 في ريدلاندز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويُنشَر برنامجها في مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات ضمن قائمة مجلة فورشن Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. ولدى شركة Esri مكاتب إقليمية وموزعون دوليون وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. ومن خلال التزامها الريادي بالتكنولوجيا الجغرافية المكانية والتحليلات الجغرافية المكانية، تصمم Esri الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال وضعها في السياق الحاسم للمكان. تفضَّل بزيارتنا على esri.com.

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