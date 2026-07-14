ロチェスターエレクトロニクスとQorvo®が協業しRF製品の長期供給を提供

月米国マサチューセッツ州ニューベリーポート--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 半導体製品の継続供給サービスおよび製造をサポートするソリューション・プロバイダーのRochester Electronics LLC (本社：米国マサチューセッツ州/ Rochester Electronics, Ltd. 日本オフィス代表：藤川博之、以下ロチェスターエレクトロニクス)は、コネクティビティおよびパワー・ソリューション分野のグローバルリーディングプロバイダーであるQorvo®と世界規模での販売契約をしたことを発表しました。この協業により、Qorvoの高性能RFおよびパワー半導体ソリューションへアクセスが世界中の顧客に大きく拡大され、特に供給の長期継続性とライフサイクルサポートに重点が置かれます。

ロチェスターエレクトロニクスのオリジナルメーカー認定の製造メーカーおよび正規販売代理店としての独自の立場を通じて、Qorvoは製品の供給期間を拡大することで、ライフサイクル設計ニーズに対応します。この協業は、長期的なアプリケーションの継続性を確保するサポートだけでなく、システム再設計の必要性を最小限に抑え、進行中のプログラムに対するリスク軽減を提供し、既存のQorvoベースのハードウェアプラットフォームの再利用と長いライフサイクルを支援することで、技術的な持続可能性にも貢献します。

“ロチェスターエレクトロニクスとの協業は、信頼性の高い継続的なサポートを伴う高性能ソリューションの提供に対するQorvoのコミットメントを強化するものです”。

- Dan Smith, Vice President of Worldwide Sales and Distribution, Qorvo

この戦略的な協業は、Qorvoのグローバルサプライチェーンを強化し、品質、性能、およびライフサイクルの延長に重点を置き、航空宇宙、防衛、コネクティビティ、産業、パワーマネジメント、通信分野などの主要マーケットやミッションクリティカルな設計をサポートします。

“厳格な信頼性と長期ライフサイクル要件を持つ産業に対し、先進的な半導体製品の持続的供給をするために、Qorvoと協業できることを光栄に思います。当社は共にエンジニアやOEMが既存システムをサポートし、設計ライフサイクルを確実に延長できるようサポートします。”

- Nick Rabbitt, Vice President Business Development and Product Strategy at Rochester Electronics.

ロチェスターエレクトロニクスについて

ロチェスターエレクトロニクスは、70社以上の主要半導体メーカーにより認定された、半導体製品を継続供給する業界最大手の正規販売代理店及び製造メーカーです。

オリジナル半導体メーカー認定の製造メーカーとして、150億個以上の在庫と20万種類以上の製品群を持ち、世界最大規模の製造中止品(EOL品)及び現行品を供給しています。また、オリジナル半導体メーカー認定の製造メーカーとして、ダイ換算で120億個以上のウェハ在庫を持ち7万種類を超える製品展開が可能、また今まで2万種類以上の再生産実績があります。さらに設計、ウェハ設計、組立、テスト、信頼性やIPアーカイブなど、製造サービス全般のターンキー・ソリューションを提供することにより、市場投入までの時間を短縮しています。

ロチェスターエレクトロニクスは、豊富な製品在庫、付加価値サービス及び製造ソリューションで、半導体製品の継続供給サポート及び製造をサポートするソリューション・プロバイダーです。

世界の主要マーケットにいる当社セールスチームとサポートスタッフに加え、ロチェスターエレクトロニクスは対面、電話又は通販サイト(Eコマース)を通して顧客のニーズにいつでも答えられるようにしています。

詳しくは、http://www.rocelec.jpをご覧ください。

Qorvoについて

Qorvo(Nasdaq: QRVO)は、より良い世界を実現する革新的な半導体ソリューションを提供しています。私たちは、製品および技術のリーダーシップ、システムレベルの専門知識、グローバルな製造規模を組み合わせることで、顧客の最も複雑な技術的課題を迅速に解決します。Qorvoは、自動車、消費者向け電子機器、防衛/航空宇宙、産業およびエンタープライズ、インフラストラクチャ、モバイルなど大規模なグローバル市場の多様で高成長なセグメントにサービスを提供しています。

私たちの多様で革新的なチームが、どのようにして地球をつなぎ、保護し、電力を供給しているかについては、www.qorvo.comをご覧ください。

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