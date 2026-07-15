Esri presenta ArcGIS para ServiceNow y lleva la inteligencia de localización a los flujos de trabajo empresariales cotidianos

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en tecnología de sistemas de información geográfica (SIG), anunció ArcGIS para ServiceNow, que conecta ambas plataformas por primera vez. La nueva integración bidireccional permite a los usuarios incorporar inteligencia de localización directamente en sus flujos de trabajo empresariales diarios.

Las organizaciones de los sectores empresarial, gubernamental estatal y local, servicios públicos, energía, comercial, atención de la salud, telecomunicaciones y otras industrias que utilizan ServiceNow podrán visualizar y analizar datos operativos —como incidentes, permisos, instalaciones y órdenes de trabajo— en mapas y aplicaciones de ArcGIS, así como visualizarlos en mapas impulsados por ArcGIS dentro de ServiceNow. Los usuarios podrán compartir datos entre ambas plataformas sin duplicarlos, comprender dónde ocurren los eventos y tomar medidas sin salir de los sistemas que ya utilizan.

La integración incluye dos componentes: Connector para ServiceNow, que incorpora datos empresariales de ServiceNow a ArcGIS; y ArcGIS Maps para ServiceNow, que activa las capacidades de ArcGIS dentro de la plataforma ServiceNow AI Platform. Con Connector para ServiceNow, los usuarios de ArcGIS pueden integrar datos de ServiceNow al ecosistema ArcGIS para identificar patrones, actuar a partir de información basada en la localización y efectuar análisis espaciales avanzados. Connector para ServiceNow brinda acceso directo y en tiempo real a los datos empresariales de ServiceNow desde ArcGIS. Por su parte, ArcGIS Maps para ServiceNow permite a los usuarios visualizar sus datos empresariales en los mapas web y escenas web corporativas oficiales de GIS de su organización dentro de ServiceNow AI Platform, ampliando el alcance de los análisis espaciales donde los usuarios de ServiceNow trabajan todos los días

Al abordar desafíos históricos relacionados con sistemas aislados y datos duplicados, esta integración permite a las organizaciones tomar decisiones más inteligentes y rápidas al combinar las fortalezas de la gestión de procesos empresariales de ServiceNow con las avanzadas capacidades GIS de Esri.

“Como plataformas empresariales líderes, ServiceNow y ArcGIS se utilizan de manera conjunta en cientos de miles de organizaciones, por lo que esta integración responde a una necesidad fundamental”, manifestó Brian Cross, director de Servicios Profesionales de Esri. “La capacidad de trabajar sin inconvenientes entre plataformas es esencial para operar con agilidad, y ArcGIS para ServiceNow cierra la brecha entre los sistemas empresariales y la información del mundo real que sólo un GIS puede proporcionar”.

Se espera que la versión beta de ArcGIS para ServiceNow esté disponible poco después de la Conferencia de Usuarios de Esri, donde también se realizarán demostraciones. Para obtener más información sobre ArcGIS para ServiceNow, visite esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenow.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a las organizaciones a obtener el máximo valor de sus datos para mejorar sus resultados operativos y comerciales. Fundada en 1969 en Redlands, California (Estados Unidos), la tecnología de Esri está presente en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. La empresa cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y una red de socios que brindan soporte local en más de 100 países de los seis continentes. Gracias a su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespaciales, Esri desarrolla soluciones innovadoras que aplican un enfoque geográfico para resolver algunos de los desafíos más complejos del mundo al situarlos en el contexto fundamental de la ubicación. Para obtener más información, visite esri.com.

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