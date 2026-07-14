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罗彻斯特电子携手Qorvo®保障射频元器件长期稳定供应

为长寿命应用保驾护航，助力产品生命周期延长

original Rochester Electronics and Qorvo® Team to Offer Long-Term Availability of RF Components

Rochester Electronics and Qorvo® Team to Offer Long-Term Availability of RF Components

美国马萨诸塞州纽伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 半导体全周期解决方案提供商——罗彻斯特电子（Rochester Electronics, LLC）与全球领先的连接与电源解决方案提供商Qorvo®达成全球分销协议。此次合作将大幅提升全球客户获取Qorvo射频与电源高性能半导体解决方案的便捷性，重点聚焦供应长期稳定性及全生命周期支持服务。

罗彻斯特电子兼具半导体许可制造商与授权代理商的独特定位，凭借这一优势，将为Qorvo延长其产品的供应周期，以满足客户对产品生命周期设计中的核心需求。此次合作不仅能确保长生命周期应用场景的供应连续性，还可通过减少系统重新设计需求、为在进行的项目提供风险缓释方案，支持现有基于Qorvo的硬件平台复用及长期使用，助力实现技术可持续性。

Qorvo全球销售与分销副总裁Dan Smith表示：“我们与罗彻斯特电子达成的分销协议进一步彰显了Qorvo为客户提供高性能解决方案及可靠持续支持的坚定承诺。”

此次战略合作强化了Qorvo的全球供应链体系，确保产品质量、性能及长期可用性的核心优势，为航空航天、国防、连接、工业、电源管理和通信等关键市场及高可靠性设计提供有力支撑。

罗彻斯特电子全球供应商发展副总裁Nick Rabbitt表示："我们很荣幸能与Qorvo携手合作，致力于对可靠性和使用寿命有严苛要求的行业，持续提供其先进的半导体产品。通过双方合作，助力工程师和原始设备制造商更有信心地支持现有系统，并有效延长产品设计生命周期。"

关于罗彻斯特电子

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，已获得70多家元器件制造商的官方授权。

作为元器件制造商的现货代理商，罗彻斯特电子储存超过150亿片现货库存，覆盖20多万种产品型号，拥有海量停产元器件产品，同时覆盖众多未停产器件。

作为可针对停产元器件进行复产的许可制造商，至今罗彻斯特电子已复产20,000多种停产元器件，拥有超过120亿颗晶圆/裸片库存，并可提供70,000多种复产解决方案。

罗彻斯特电子可提供全面的生产服务，包括设计、晶圆加工、封装、测试、可靠性验证和IP存档服务，通过交钥匙的方式提供一站式解决方案，从而加快产品上市时间。

罗彻斯特电子是半导体全周期解决方案提供商，在产品种类，服务类型及复产解决方案等多个维度，享有业界美誉。

罗彻斯特电子的销售团队和支持团队遍布全球。无论何时无论何地，通过电话联络或在线商城都能满足您的业务需求。我们将竭诚为您服务，欢迎随时与我们联系。

更多资讯，请访问www.rocelec.cn

关于Qorvo

Qorvo（纳斯达克代码：QRVO）提供各种创新半导体解决方案，致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模，快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案，包括汽车、消费电子、国防与航空航天、工业与企业级应用、基础设施及移动通信等领域。

访问 www.qorvo.com，了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物，提供无微不至的保护和源源不断的动力。

Contacts

Rochester Electronics, LLC
全球市场总监：Tracey Corbitt
Email: tcorbitt@rocelec.com

Qorvo
战略营销经理：Ramona Mueller
Email: Ramona.L.Mueller@qorvo.com

Industry:

Rochester Electronics, LLC

NASDAQ:QRVO
Release Versions
Chinese TraditionalChinese Simplified

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Rochester Electronics, LLC
全球市场总监：Tracey Corbitt
Email: tcorbitt@rocelec.com

Qorvo
战略营销经理：Ramona Mueller
Email: Ramona.L.Mueller@qorvo.com

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