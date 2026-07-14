ACE le da la bienvenida al Grupo Telekom Srbija, su miembro más reciente, para ampliar el combate contra la piratería en el sudeste de Europa

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la coalición antipiratería más importante del mundo, anunció hoy al Grupo Telekom Srbija como miembro más reciente, con el objetivo de fortalecer las iniciativas de protección de contenido de ACE en el sudeste de Europa y en todo el ecosistema global de medios digitales.

El Grupo Telekom Srbija es un conglomerado de telecomunicaciones y medios de comunicación líder en el sudeste de Europa que ofrece servicios de conectividad, multimedia y digitales en la región. Con operaciones en 15 mercados a nivel regional y global, el Grupo presta servicios a más de 14 millones de usuarios y ha establecido una presencia internacional sólida y en expansión. En los últimos años, la empresa se ha ampliado más allá de su negocio principal de telecomunicaciones para convertirse en un importante inversor en contenidos premium digitales y para televisión, cine y deportes, además de desarrollar capacidades de producción y distribución propias, y licenciar su contenido a plataformas y emisoras internacionales.

“La decisión de incorporarse a ACE por parte del Grupo Telekom Srbija fortalece nuestra capacidad colectiva de enfrentar la piratería digital en el sudeste de Europa y otras regiones”, afirmó Larissa Knapp, vicepresidenta ejecutiva y directora de protección de contenido de Motion Picture Association. “Las redes de piratería operan entre fronteras, explotan infraestructura digital legítima y perjudican a creadores, titulares de derechos, distribuidores y audiencias. Los líderes regionales como el Grupo Telekom Srbija aportan un conocimiento del mercado fundamental, y su papel como importante proveedor de servicios digitales y titular de derechos de contenidos premium en crecimiento los convierte en una incorporación de relieve a la coalición ACE”.

El doble papel del Grupo Telekom Srbija le suma a ACE un socio con un panorama tanto de la distribución como de la titularidad de contenido premium. Como distribuidor, la empresa entiende las realidades técnicas y comerciales de lanzar al mercado servicios digitales legales. Y como titular de derechos, tiene experiencia de primera mano en relación con el valor que aportan las producciones originales, los derechos deportivos y el contenido regional con alcance internacional. Esta combinación le brinda a ACE un sólido activo regional, en un contexto donde la coalición sigue ampliando su alcance y profundizando su inteligencia de mercado en el sudeste de Europa.

“La innovación es una parte fundamental de la estrategia de crecimiento del Grupo Telekom Srbija, que se extiende más allá de nuestro negocio de telecomunicaciones a servicios digitales, tecnologías emergentes e inversiones de riesgo corporativo”, afirmó Vladimir Lučić, director general del Grupo Telekom Srbija. “Ese compromiso con la innovación convierte a ACE en un socio natural. Su enfoque global hacia la protección de contenido, que combina colaboración con la industria, experiencia en tecnología, intercambio de inteligencia, aplicación civil de la ley, derivaciones penales y cooperación con fuerzas del orden de todo el mundo, refleja el tipo de acción coordinada y con visión de futuro que hace falta para proteger el contenido creativo y fomentar un ecosistema digital saludable”.

La membresía del Grupo Telekom Srbija refleja la expansión continua de ACE entre las empresas de la región cuyos contenidos, servicios y audiencias se ven directamente afectados por redes de piratería transfronterizas cada vez más complejas. Al incorporarse a ACE, el Grupo Telekom Srbija aportará su importante experiencia en el mercado regional a la coalición, además de acceder a la inteligencia global, la coordinación de aplicación de la ley y las relaciones de ACE en los sectores de medios de comunicación, entretenimiento, deportes, telecomunicaciones y tecnología. Esa colaboración ayudará a proteger las inversiones del Grupo Telekom Srbija en contenidos premium, derechos deportivos y distribución digital, además de fortalecer los mercados digitales legales en el sudeste de Europa y otras regiones.

Acerca de Alliance for Creativity and Entertainment

Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) es la coalición líder a nivel mundial dedicada a proteger el mercado creativo legal y reducir la piratería digital. Con un enfoque integral que enfrenta la piratería a través de derivaciones penales, litigios civiles y operaciones de cese de actividades, ACE ha logrado muchas medidas de aplicación de ley exitosas a nivel global contra servicios de streaming ilegales y fuentes de contenido no autorizadas y sus operadores. Basada en la experiencia colectiva y los recursos de más de 50 empresas de medios de comunicación y entretenimiento de todo el mundo, entre ellas asociaciones y canales de deportes, y reforzada por las operaciones de protección de contenido de Motion Picture Association, ACE protege la creatividad y la innovación que impulsan el crecimiento mundial de las principales industrias del entretenimiento y los derechos de autor. Los miembros actuales de la junta directiva de ACE son Amazon, Apple TV, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios y Warner Bros. Discovery. Charles Rivkin es el presidente y director general de Motion Picture Association y el presidente de ACE.

Acerca del Grupo Telekom Srbija

El Grupo Telekom Srbija es una de las empresas de telecomunicaciones y tecnología líderes en el sudeste de Europa, y presta servicios a más de 14 millones de clientes en 15 mercados regionales y mundiales. El Grupo ofrece una cartera integral de servicios de conectividad, digitales y multimedia, además de acelerar su transformación en la empresa de telecomunicaciones del futuro a través de inversiones en infraestructura de próxima generación, 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad, servicios digitales y contenido premium. A través de alianzas estratégicas y su ecosistema de innovación, incluido TS Ventures, el Grupo Telekom Srbija fomenta el crecimiento de nuevas tecnologías y contribuye a la transformación digital de la región y otros territorios.

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