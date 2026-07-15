Presidio Investors kondigt de verkoop van ElevATE Semiconductor aan Diodes Incorporated aan

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Presidio Investors ("Presidio"), een private-equitybedrijf dat zich richt op het lagere middensegment van de markt, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van ElevATE Semiconductor, Inc. ("ElevATE") aan Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD). De transactie is volledig in contanten en heeft een waarde van 250 miljoen dollar. ElevATE met hoofdkantoor in San Diego, Californië, is een toonaangevende fabless-ontwerper van energiezuinige, geïntegreerde schakelingen met hoge dichtheid voor de sector van geautomatiseerde testapparatuur (ATE).

De verkoop betekent de succesvolle afronding van het eerste vervolgfonds van Presidio. Het fonds werd in 2023 opgericht om de samenwerking van het bedrijf met ElevATE te verlengen en de volgende groeifase van het bedrijf te ondersteunen. De overname van ElevATE door een toonaangevend wereldwijd halfgeleiderbedrijf bevestigt de juistheid van de strategie achter het vervolgfonds met een uitstekend resultaat voor het bedrijf, zijn medewerkers en de investeerders van Presidio.

Presidio investeerde voor het eerst in ElevATE in 2018, toen het bedrijf nog een klein, door de oprichters geleid team van analoge chipontwerpers voor de ATE-markt was. Gedurende een partnerschap van bijna acht jaar, met Managing Partner Christian Puscasiu en Partner Josef Auboeck in de raad van bestuur, werkte Presidio samen met het management om de bedrijfsvoering te institutionaliseren. Ze versterkten verkoopkanalen, breidden het productportfolio uit en investeerden in R&D-capaciteiten die ElevATE tot een technologisch leider maakten. Gedurende dit traject heeft het bedrijf moderne besturingssystemen en AI-gestuurde tools geïmplementeerd. Hierdoor kon het bedrijf efficiënt opschalen naarmate de vraag groeide. Tegenwoordig bieden de geïntegreerde schakelingen van ElevATE een oplossing voor de meest complexe ATE-uitdagingen in de sector. De vraag naar deze oplossingen stijgt continu en gaat samen met de toenemende productievolumes van halfgeleiders voor de automobielindustrie, de industriële sector, datacenters en AI.

"Dit is een trotse dag voor iedereen die deel heeft uitgemaakt van het ElevATE-traject,” aldus Christian Puscasiu, Managing Partner van Presidio Investors. "Toen we in 2018 gingen samenwerken met de oprichters van ElevATE, zagen we een klein team van ingenieurs van wereldklasse met technologie die ver boven zijn klasse uitstak. De eer voor wat ElevATE nu is, komt toe aan de mensen achter het bedrijf: de oprichters die de basis hebben gelegd, de ingenieurs die de technologie steeds verder hebben ontwikkeld, en Jan en zijn managementteam, die het bedrijf naar een nieuw niveau hebben getild. Diodes is een uitstekende nieuwe thuisbasis voor ElevATE. We zijn de investeerders dankbaar die dit bedrijf in elke fase samen met ons hebben gesteund."

"Presidio is sinds dag één een echte partner van ElevATE," aldus Jan Gaudestad, Chief Executive Officer van ElevATE. Gaudestad trad voor het eerst toe tot de raad van bestuur na de investeringen van Presidio in 2018. In 2024 werd hij benoemd tot CEO. "Ik heb dit partnerschap zowel vanuit de bestuurskamer als vanuit de functie van CEO meegemaakt. Presidio heeft geïnvesteerd in onze mensen, onze bedrijfsvoering en onze productroadmap. Het bedrijf heeft ons de stabiliteit en middelen gegeven om ons te concentreren op waar we het beste in zijn: het ontwerpen van testoplossingen met de hoogste dichtheid en het laagste stroomverbruik in de branche. Deze overname door Diodes is het directe resultaat van dat partnerschap en stelt ElevATE in staat om onze innovaties op het wereldtoneel te brengen. Namens het hele ElevATE-team bedank ik Chris en het Presidio-team voor acht jaar steun, vertrouwen en oprechte samenwerking."

De transactie is goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven en door de aandeelhouders van ElevATE. Naar verwachting zal de transactie in de tweede helft van 2026 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden, waaronder goedkeuringen van de toezichthouders.

BofA Securities Inc. trad op als exclusief financieel adviseur, en Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. trad op als juridisch adviseur van ElevATE en Presidio in verband met de transactie.

Over ElevATE Semiconductor

ElevATE Semiconductor, Inc. is een fabless halfgeleiderbedrijf met hoofdkantoor in San Diego, Californië, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van geïntegreerde schakelingen voor de sector van geautomatiseerde testapparatuur (ATE). ElevATE pakt de meest complexe ATE-uitdagingen in de sector aan door oplossingen te ontwerpen met het laagste stroomverbruik en de hoogste dichtheid, met als doel de testkosten zo laag mogelijk te houden. Ga voor meer informatie naar www.elevatesemi.com.

Over Presidio Investors

Presidio Investors is een toonaangevende private-equityfirma gevestigd in Austin, Texas, die investeert in kwaliteitsbedrijven in het lagere middensegment van de markt. Presidio doet meerderheidsinvesteringen in groeiende nichebedrijven en hanteert een op samenwerking gerichte aanpak om bedrijven te helpen groeien en zich verder te ontwikkelen, met als doel uitstekende rendementen te genereren voor alle belanghebbenden. De bestuurders van Presidio beschikken over tientallen jaren ervaring op het gebied van private equity-investeringen en bedrijfsvoering. Het bedrijf zet zich in voor een technologisch georiënteerde aanpak van waardecreatie en werkt samen met zijn portefeuillebedrijven om AI en moderne operationele tools in te zetten die de efficiëntie en groei stimuleren. Ga voor meer informatie over Presidio naar www.presidioinvestors.com.

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