Rochester Electronics et Qorvo® s’associent pour offrir une disponibilité à long terme des composants RF

NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Rochester Electronics, LLC, fournisseur de premier plan et source continue de semi-conducteurs autorisés, et Qorvo®, leader mondial des solutions de connectivité et de gestion de l’énergie, ont annoncé aujourd’hui la finalisation d’un accord de distribution à l’échelle mondiale. Cette collaboration élargit considérablement l'accès aux solutions de semi-conducteurs haute performance RF et de puissance de Qorvo pour les clients du monde entier, en mettant particulièrement l'accent sur la longévité de l'approvisionnement et le soutien tout au long du cycle de vie.

Grâce à la position unique de Rochester Electronics en tant que fabricant agréé et fournisseur autorisé de semi-conducteurs, Qorvo élargit la disponibilité de ses produits afin de répondre aux besoins en matière de conception du cycle de vie. Cet accord garantit non seulement la continuité des applications à long terme, mais contribue également à la durabilité technologique en minimisant la nécessité de repenser les systèmes, en atténuant les risques pour les programmes en cours et en favorisant la réutilisation et la longévité des plateformes matérielles existantes basées sur Qorvo.

« Notre accord de distribution avec Rochester Electronics renforce l'engagement de Qorvo à fournir des solutions hautes performances assorties d'un support fiable et continu », a déclaré Dan Smith, Vice-président des ventes et de la distribution mondiale chez Qorvo.

Cette alliance stratégique renforce la chaîne d’approvisionnement mondiale de Qorvo et se concentre sur la qualité, la performance et la pérennité. Elle soutient ainsi les marchés clés ainsi que les conceptions critiques pour la mission dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de la connectivité, de l’industrie, de la gestion de l’énergie et des communications.

« Nous sommes honorés de nous associer à Qorvo afin d'assurer l'approvisionnement continu de leurs produits semi-conducteurs avancés aux industries ayant des exigences strictes en matière de fiabilité et de longévité », a déclaré Nick Rabbitt, Vice-président du développement commercial et de la stratégie produit chez Rochester Electronics. « Ensemble, nous permettons aux ingénieurs et aux OEM de prendre en charge les systèmes existants et de prolonger les cycles de vie des conceptions en toute confiance. »

À propos de Rochester Electronics

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, autorisée à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-conducteurs.

En tant que distributeur des fabricants d’origine, Rochester possède plus de 15 milliards de composants en stock, couvrant plus de 200 000 références, et propose la gamme la plus étendue au monde de semi-conducteurs en fin de vie (EOL) ainsi que la plus large sélection de semi-conducteurs actifs.

En tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabriqué plus de 20 000 types de composants. Avec plus de 12 milliards de die en stock, Rochester est en mesure de fabriquer plus de 70 000 types de composants. Rochester propose une gamme complète de services de fabrication comprenant la conception, le traitement des wafers, l’assemblage, le test, la fiabilité et l’archivage IP, fournissant des solutions uniques jusqu’à la fabrication complète clé en main et permettant une mise sur le marché plus rapide.

Rochester est la solution pour le cycle de vie des semi-conducteurs. Aucune autre entreprise n’est comparable quant à l’étendue de la sélection de produits, des services à valeur ajoutée et des solutions de fabrication de Rochester.

Avec un personnel de vente directe et d’assistance sur tous les principaux marchés, nous avons pour objectif de répondre à vos besoins par téléphone ou via nos plateformes de commerce électronique, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.rocelec.fr

À propos de Qorvo

Qorvo (Nasdaq : QRVO) fournit des solutions innovantes en matière de semi-conducteurs qui contribuent à rendre le monde meilleur. Nous combinons notre leadership en matière de produits et de technologies, notre expertise au niveau des systèmes et notre capacité de production mondiale pour résoudre rapidement les défis techniques les plus complexes de nos clients. Qorvo dessert divers segments à forte croissance des grands marchés mondiaux, notamment l'automobile, les biens de consommation, la défense et l'aérospatiale, l'industrie et les entreprises, les infrastructures et la téléphonie mobile.

Rendez-vous sur www.qorvo.com pour découvrir comment notre équipe diversifiée et innovante contribue à connecter, protéger et alimenter notre planète.