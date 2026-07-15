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Esri introduce ArcGIS per ServiceNow, portando l'intelligence di localizzazione nei flussi di lavoro aziendale quotidiani
Esri introduce ArcGIS per ServiceNow, portando l'intelligence di localizzazione nei flussi di lavoro aziendale quotidiani
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La nuova integrazione connette le piattaforme, permettendo mappature in tempo reale direttamente all'interno dei sistemi esistenti
- Esri lancia ArcGIS for ServiceNow, un'integrazione che connette ServiceNow, la torre di controllo di AI per la reinvenzione aziendale, con ArcGIS, portando l'intelligence di localizzazoine dentro ai flussi di lavoro aziendale di tutti i giorni.
- La soluzione supporta organizzazioni nei settori commerciale, governativo, sanitario, dei servizi pubblici, energetico, delle telecomunicazioni e di altro tipo.
- Gli utenti potranno visualizzare incidenti, contesti, commesse, strutture e altri dati aziendali su mappe in tempo reale all'interno di ServiceNow o ArcGIS, migliorando i processi decisionali e l'efficienza operativa.
- L'integrazione elimina la duplicazione dei dati consentendo la condivisione fluida dei dati tra sistemi, collegando dati aziendali e contesti geografici.
- ArcGIS per ServiceNow verrà lanciato in versione beta a breve, dopo la Esri User Conference.
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ha annunciato ArcGIS for ServiceNow, che connette per la prima volta le due piattaforme.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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