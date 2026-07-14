STARTEEPO aumenta a 8,8 milioni di azioni la posizione di Xerox e diventa il secondo maggiore titolare di azioni ordinarie

PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), un fondo di investimento alternativo con sede a Praga, incentrato su investimenti azionari quotati con forte convinzione, oggi ha annunciato di aver aumentato la sua posizione di proprietà effettiva in Xerox Holdings Corporation (“Xerox” o la “Società”) a 8,8 milioni di azioni ordinarie, insieme a opzioni su altre 140.000 azioni, come reso noto in un Modulo 13D modificato depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

Secondo divulgazioni sulla proprietà disponibili al pubblico, STARTEEPO è ora il secondo maggiore titolare di azioni ordinarie di Xerox. “ Abbiamo raggiunto il livello di proprietà desiderato stabilito per la fase attuale della nostra strategia di investimento ”, ha dichiarato Frantisek Bostl, Presidente del CdA di STARTEEPO Invest.

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