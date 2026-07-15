Esri lance ArcGIS for ServiceNow, intégrant l'intelligence géospatiale aux workflows quotidiens des entreprises

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial des technologies de systèmes d'information géographique (SIG), lance ArcGIS for ServiceNow, reliant ainsi pour la première fois les deux plateformes. Cette nouvelle intégration bidirectionnelle permet aux utilisateurs d'intégrer directement les données géolocalisées à leurs processus métier quotidiens.

Les entreprises dans le domaine des affaires, les administrations publiques (étatiques et locales), les secteurs des services publics, de l'énergie, du commerce, de la santé, des télécommunications et autres qui utilisent ServiceNow pourront visualiser et analyser directement leurs données opérationnelles (incidents, permis, installations et ordres de travail, par exemple) au sein des cartes et des applications ArcGIS, et les visualiser également sur des cartes ArcGIS intégrées à ServiceNow. Les utilisateurs pourront ainsi partager des données entre les deux plateformes sans duplication, identifier la localisation des événements et intervenir sans quitter leurs systèmes existants.

L'intégration comprend deux éléments : Connector for ServiceNow, qui importe les données métier de ServiceNow dans ArcGIS, et ArcGIS Maps for ServiceNow, qui active les fonctionnalités d'ArcGIS au sein de ServiceNow AI Platform. Grâce à Connector for ServiceNow, les utilisateurs d'ArcGIS peuvent intégrer les données ServiceNow à l'écosystème ArcGIS afin d'identifier des tendances, exploiter des informations géolocalisées et réaliser des analyses spatiales avancées. Connector for ServiceNow offre un accès direct en temps réel aux données métier de ServiceNow dans ArcGIS. ArcGIS Maps for ServiceNow permet aux utilisateurs de visualiser leurs données métier sur les cartes Web et les scènes Web SIG d'entreprise de leur organisation au sein de ServiceNow AI Platform, élargissant ainsi la portée des insights spatiaux à leur environnement de travail quotidien.

Pour résoudre les problèmes persistants liés aux systèmes cloisonnés et aux données dupliquées, cette intégration permet aux entreprises une prise de décision plus intelligente et plus rapide en associant les avantages de la gestion des processus métier de ServiceNow aux capacités SIG avancées d'Esri.

« ServiceNow et ArcGIS, plateformes d'entreprise de premier plan, sont utilisées conjointement par des centaines de milliers d'organisations et donc, cette intégration répond à un besoin essentiel », a déclaré Brian Cross, responsable des services professionnels chez Esri. « Pouvoir travailler de manière fluide entre les plateformes est une question cruciale pour obtenir une gestion agile ; ArcGIS for ServiceNow comble l'écart entre les systèmes d'information et les données concrètes que seul le SIG peut fournir. »

La version bêta d'ArcGIS for ServiceNow devrait être disponible peu après la conférence des utilisateurs d'Esri, des démos étant prévues pendant l'événement. Pour en savoir plus sur ArcGIS for ServiceNow, rendez-vous sur esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenow.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

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