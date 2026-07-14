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SLB en Liberty Energy vormen strategische alliantie voor datacenterinfrastructuur en energievoorziening

Geplande alliantie combineert modulaire infrastructuur en geïntegreerde energieoplossingen, ontworpen om de wereldwijde uitrol van datacenters te versnellen

original A rendering of modular data center infrastructure with co-located, behind-the-meter generation.

A rendering of modular data center infrastructure with co-located, behind-the-meter generation.

HOUSTON & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) voor de vorming van een strategische alliantie die modulaire infrastructuur en geïntegreerde energieoplossingen zal leveren voor nieuwe datacenterprojecten wereldwijd.

De samenwerking brengt complementaire expertise op het gebied van modulaire infrastructuur, energieopwekking en -beheer samen om de snelle inzet van nieuwe datacentercapaciteit te ondersteunen en 's werelds toonaangevende AI-bedrijven te helpen bij het voldoen aan de steeds complexere energiebehoeften.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP Global Communications
Moira Duff – Director External Communications
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Beleggers
James R. McDonald – SVP Investor Relations & Industry Affairs
Joy V. Domingo – Director Investor Relations
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Michael Stock – Chief Financial Officer
Anjali Voria, CFA – VP Investor Relations
Liberty Energy
Tel.: +1 (303) 515-2851
IR@libertyenergy.com

Industry:
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SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
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Contacts

Media
Josh Byerly – SVP Global Communications
Moira Duff – Director External Communications
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Beleggers
James R. McDonald – SVP Investor Relations & Industry Affairs
Joy V. Domingo – Director Investor Relations
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Michael Stock – Chief Financial Officer
Anjali Voria, CFA – VP Investor Relations
Liberty Energy
Tel.: +1 (303) 515-2851
IR@libertyenergy.com

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