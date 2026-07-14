SLB en Liberty Energy vormen strategische alliantie voor datacenterinfrastructuur en energievoorziening
SLB en Liberty Energy vormen strategische alliantie voor datacenterinfrastructuur en energievoorziening
Geplande alliantie combineert modulaire infrastructuur en geïntegreerde energieoplossingen, ontworpen om de wereldwijde uitrol van datacenters te versnellen
HOUSTON & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) voor de vorming van een strategische alliantie die modulaire infrastructuur en geïntegreerde energieoplossingen zal leveren voor nieuwe datacenterprojecten wereldwijd.
De samenwerking brengt complementaire expertise op het gebied van modulaire infrastructuur, energieopwekking en -beheer samen om de snelle inzet van nieuwe datacentercapaciteit te ondersteunen en 's werelds toonaangevende AI-bedrijven te helpen bij het voldoen aan de steeds complexere energiebehoeften.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Media
Josh Byerly – SVP Global Communications
Moira Duff – Director External Communications
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
Beleggers
James R. McDonald – SVP Investor Relations & Industry Affairs
Joy V. Domingo – Director Investor Relations
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Michael Stock – Chief Financial Officer
Anjali Voria, CFA – VP Investor Relations
Liberty Energy
Tel.: +1 (303) 515-2851
IR@libertyenergy.com