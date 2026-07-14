SLB en Liberty Energy vormen strategische alliantie voor datacenterinfrastructuur en energievoorziening

HOUSTON & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) voor de vorming van een strategische alliantie die modulaire infrastructuur en geïntegreerde energieoplossingen zal leveren voor nieuwe datacenterprojecten wereldwijd.

De samenwerking brengt complementaire expertise op het gebied van modulaire infrastructuur, energieopwekking en -beheer samen om de snelle inzet van nieuwe datacentercapaciteit te ondersteunen en 's werelds toonaangevende AI-bedrijven te helpen bij het voldoen aan de steeds complexere energiebehoeften.

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