Neuraptive Therapeutics acquiert une licence pour une technologie innovante de stimulation nerveuse biorésorbable auprès de l’université Washington de Saint-Louis

CHESTERBROOK, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Neuraptive Therapeutics, Inc., une société de biotechnologie de stade clinique spécialisée dans les lésions des nerfs périphériques, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu une licence exclusive de la part de l’université Washington de Saint-Louis (WashU) portant sur un dispositif de stimulation électronique sans fil et biorésorbable.

Mise au point par des chercheurs de la faculté de médecine de WashU en collaboration avec l’université Northwestern, cette technologie envoie des impulsions électriques ciblées aux nerfs endommagés afin d’accélérer leur régénération. Le dispositif est entièrement biorésorbable, ce qui signifie qu’il se décompose naturellement dans l’organisme et qu’aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire pour le retirer.

« WashU est ravie de travailler en partenariat avec une entreprise émergente telle que Neuraptive afin de soutenir le développement de la plateforme biorésorbable issue de nos laboratoires de recherche », a déclaré Nichole R. Mercier, PhD, vice-chancelière adjointe et directrice générale du Bureau de la gestion des technologies à WashU. « Cet accord va permettre de poursuivre le développement de cette plateforme afin de faire avancer la réparation des nerfs périphériques et d’avoir un impact positif sur les patients. »

Bob Radie, PDG de Neuraptive Therapeutics, a confié pour sa part : « Cet accord constitue une avancée significative qui va nous permettre de renforcer notre portefeuille et d’offrir davantage d’options aux patients souffrant de lésions nerveuses. Le stimulateur biorésorbable présente un réel potentiel, que ce soit lorsqu’il est utilisé seul pour réparer des nerfs sectionnés ou utilisé en complément synergique de notre produit candidat principal, le NTX-001. Nous avons également l’intention d’approfondir les premiers résultats prometteurs que nous avons obtenus dans le cadre des recherches menées sur la capacité de ce dispositif à accélérer la guérison des lésions liées à un écrasement des nerfs. Globalement, cette technologie pourrait offrir un éventail plus large d’outils aux chirurgiens et aux patients, afin de favoriser la récupération fonctionnelle, de réduire les complications à long terme et d’améliorer la qualité de vie après ces lésions complexes. »

Le nouveau dispositif vient compléter le portefeuille de produits en cours de développement de Neuraptive, notamment le système NTX-001, qui fait actuellement l’objet d’un essai de phase III pour évaluer son efficacité dans la réparation chirurgicale des nerfs périphériques sectionnés. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie de l’entreprise, qui consiste à associer des traitements, des systèmes d’administration et des technologies habilitantes pour répondre aux besoins non satisfaits dans ce domaine médical. Les conditions financières de l’accord de licence n’ont pas été divulguées.

À propos de Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. est une entreprise de biotechnologie qui développe des traitements et des produits médicaux innovants pour améliorer les résultats pour les patients souffrant de lésions des nerfs périphériques et répondre aux besoins des chirurgiens confrontés à ces enjeux. Le programme phare de la société, le NTX-001, est un système de fusion nerveuse conçu pour rétablir la continuité électrique au niveau des nerfs sectionnés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neuraptive.com.

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