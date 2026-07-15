HY10 sélectionnée parmi les premiers participants au programme Infinite Private de Visa

PARIS--(BUSINESS WIRE)--HY10, la première plateforme financière et lifestyle conçue pour les particuliers ultra-fortunés et fortunés à la mobilité internationale, a annoncé aujourd’hui faire partie des premières entreprises sélectionnées pour participer au programme Infinite Private de Visa.

Dévoilé lors du Visa Payments Forum (VPF) à Paris, ce lancement rassemble des cartes de paiement à dépenses illimitées, des services de conciergerie et des prestations lifestyle au sein d’une plateforme intégrée unique, s’appuyant sur le réseau mondial de paiement fiable de Visa.

Cette annonce intervient alors que plus de 2 000 dirigeants issus de banques, de sociétés de technologie financière et de prestataires de paiement se réunissent au Visa Payments Forum pour explorer l’avenir du commerce et des services financiers haut de gamme. La participation d’HY10 souligne sa position à l’avant-garde des expériences financières haut de gamme destinées aux entrepreneurs, investisseurs et familles mobiles à l’échelle mondiale.

« La banque privée n’a pas fondamentalement évolué depuis des décennies », déclare Erekle Tokhosashvili, cofondateur d’HY10. « Les personnes les plus fortunées au monde sont encore contraintes de faire appel à plusieurs prestataires pour leurs services bancaires, leurs paiements, leurs voyages, leur conciergerie et la gestion de leur mode de vie. Nous avons créé HY10 pour remplacer cette complexité par une plateforme unique conçue autour du mode de vie réel des fortunes mondiales modernes. »

Contrairement aux banques privées traditionnelles ou aux fintechs grand public, HY10 combine des cartes à dépenses illimitées, des services financiers et un gestionnaire de mode de vie dédié au sein d’une expérience unifiée. Les membres bénéficient également d’un accès à plus de 2 000 partenaires triés sur le volet dans les domaines du voyage, de l’hôtellerie et du luxe à travers le monde grâce à Visa Infinite Private.

« Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli aux côtés de Visa », déclare Otar Ramishvili, cofondateur d’HY10. « Ensemble, nous construisons bien plus qu’une simple carte haut de gamme. Nous créons une plateforme financière et de style de vie qui réunit richesse, accès et expériences extraordinaires au sein d’un seul et même programme d’adhésion fluide. »

Alors qu’HY10 se développe en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, l’entreprise estime que l’avenir de la banque privée ne sera pas défini par des produits, mais par des expériences personnalisées et connectées à l’échelle mondiale, qui s’adaptent à la vie des clients.

À propos de HY10

HY10 est la première plateforme financière et de style de vie conçue exclusivement pour les particuliers très fortunés et ultra-fortunés. En combinant des cartes sans limite de dépenses, des services financiers et un service de conciergerie dédié à 360° dans une expérience intégrée unique, HY10 aide les clients mobiles à l’échelle mondiale à gérer tous les aspects de leur vie financière grâce à une relation de confiance unique. L’entreprise se développe en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, au service d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, d’investisseurs et de créateurs de richesse.

À propos de Visa Infinite Private

Visa Infinite Private est l’offre de carte haut de gamme de Visa, proposée par des émetteurs à différents niveaux pour répondre aux besoins des clients aisés, fortunés et très fortunés. En fonction des besoins du marché et de la stratégie de l’émetteur, Visa Infinite peut être déployée à différents niveaux haut de gamme, notamment Visa Infinite, Visa Infinite Privilege et Visa Infinite Private.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.