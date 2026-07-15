Die VIVERE Group entscheidet sich für Rimini Street, um den SAP-Support zu stärken und die geschäftliche Transformation voranzutreiben

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), die „Software Support and Agentic AI ERP Company™“ und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass die VIVERE Group, ein führender indonesischer Anbieter von Komplettlösungen für Innenausbau, Möbelherstellung und Einrichtung, sich für Rimini Support™ for SAP ausgewählt hat, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, den Support für ihre kritische SAP-ECC-Umgebung zu stärken und interne IT-Ressourcen freizusetzen, damit diese sich auf Initiativen zur digitalen Transformation konzentrieren können.

Den SAP-Support stärken und gleichzeitig die Transformation vorantreiben

Die 1984 gegründete und seit 2002 an der indonesischen Börse notierte PT Gema Graham Sarana Tbk (IDX: GEMA) hat sich zum Kernunternehmen der VIVERE-Gruppe entwickelt und nutzt SAP ECC 6 auf IBM DB2 als zentrale Plattform zur Unterstützung der Geschäftsabläufe in den Bereichen projektbezogene Arbeit, Fertigung und Vertrieb.

Angesichts des Endes des Supports für sein ECC-System und der Forderung nach einer Migration zu S/4HANA wandte sich VIVERE an Gartner, um sich hinsichtlich möglicher Roadmap-Optionen beraten zu lassen. Auf der Grundlage der Gespräche und Empfehlungen von Fachkollegen kam VIVERE zu dem Schluss, dass seine Investitionen am besten in Innovationen fließen sollten, anstatt in eine kostspielige und zeitaufwändige Umstellung auf S/4HANA.

„Unsere Kernphilosophie besteht darin, Menschen, Qualität und Geschäftskontinuität in den Mittelpunkt unserer technologischen Entscheidungen zu stellen“, erklärte Sutrisno Yao, Head of IT bei der VIVERE Group. „Technologie sollte ein praktisches Hilfsmittel sein, das einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet, Prozesse verbessert und das Unternehmen stärkt, ohne dabei unnötige Störungen zu verursachen.“

VIVERE hat Rimini Street als strategischen Partner ausgewählt und profitiert dadurch von sofortigen Kosteneinsparungen, kompetentem SAP-Support und der Möglichkeit, seine bestehenden Systeme zu modernisieren.

„Rimini Street gibt uns die Gewissheit, dass unsere SAP-Umgebung gut betreut wird, und verschafft unserem internen Team gleichzeitig mehr Spielraum, sich auf Verbesserungen zu konzentrieren, die das Unternehmen voranbringen“, sagte Yao.

Potenziale für Prozessverbesserungen und zukünftiges Wachstum erschließen

Während das Unternehmen weiter wächst und sich modernisiert, konzentriert sich sein IT-Team darauf, die Integration zu stärken, die Prozesskonsistenz zu verbessern und die umfassende digitale Transformation im gesamten Unternehmen zu unterstützen.

„Unser ursprüngliches Ziel war klar: die Geschäftskontinuität zu sichern, den SAP-Support zu stärken und unser internes Team zu entlasten, damit es sich auf wichtigere Prioritäten konzentrieren kann“, erklärte Yao. „Dank Rimini Street kann mein Team weniger Zeit mit der Behebung von SAP-Problemen verbringen und sich stattdessen verstärkt auf Prozessverbesserungen und wertschöpfendere geschäftliche Anforderungen konzentrieren.“

„Auf dem heutigen, von starkem Wettbewerb geprägten und volatilen Markt ist die Senkung der Betriebskosten sowie die Freisetzung von Kapital und Fachkräften keine Option mehr“, erklärte Nancy Lyskawa, EVP und Chief Client Officer bei Rimini Street. „Zukunftsorientierte Unternehmen wie die VIVERE Group entscheiden sich für Rimini Street, um Innovationskapazitäten zu schaffen und diese auch umzusetzen.“

Erfahren Sie, wie Rimini Support™ IT-Führungskräften dabei hilft, ihre Wachstums- und Rentabilitätsziele zu erreichen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path™-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine vergangenen Tatsachen dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „budgetieren“, „fortsetzen“, „könnte“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „kann“, „können“, „Ausblick“, „planen“, „möglich“, „Ziel“, „potenziell“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „widerspiegeln“, „Ergebnisse“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“, „würden“ und andere ähnliche Wörter, Redewendungen oder Ausdrücke gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, der globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen weder Prognosen der tatsächlichen Geschäftsentwicklung noch Aussagen über vergangene Tatsachen dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software zu informieren und die Produkte und Dienstleistungen aus unserem „Rimini Smart Path™“-Lösungsportfolio zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Einsparungen im Vergleich zu Wettbewerbern; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz („KI“) in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Diensten zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bestimmungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit genügend Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierung; Zollkosten, einschließlich der von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängten Zölle und der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens betroffener Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG“) auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie das Risiko, dass unserem Unternehmen durch die Berichterstattung über solche Themen zusätzliche Kosten oder Risiken entstehen; die laufenden Verpflichtungen aus Schuldendiensten im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; das Eintreten katastrophaler Ereignisse, die unseren Geschäftsbetrieb oder den unserer bestehenden und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien sowie die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Rimini Street auf dem am 30. April 2026 eingereichten Formular 10-K beschriebenen Risiken, die von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K aktualisiert werden, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichte Unterlagen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie die Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen könnten. Auch wenn Rimini Street sich möglicherweise dazu entschließen wird, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden.

© 2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.