ACE accueille Telekom Srbija Group en tant que nouveau membre pour renforcer la lutte contre le piratage en Europe du Sud-Est

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principale coalition mondiale de lutte contre la piraterie, annonce aujourd’hui que Telekom Srbija Group est devenu son nouveau membre, renforçant ainsi les efforts de protection des contenus d’ACE en Europe du Sud-Est et dans l’ensemble de l’écosystème mondial des médias numériques.

Telekom Srbija Group est l'un des principaux groupes de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est, fournissant des services de connectivité, multimédias et numériques dans toute la région. Présent sur 15 marchés à l'échelle régionale et mondiale, et au service de plus de 14 millions d'utilisateurs, le groupe a établi une présence forte et croissante à l'international. Au cours des dernières années, la société s'est développée au-delà de son activité principale de télécommunications pour devenir un investisseur majeur dans la télévision, le cinéma, le sport et le contenu numérique premium, développant ses propres capacités de production et de distribution et concédant des licences pour son contenu à des plateformes et diffuseurs internationaux.

« La décision de Telekom Srbija Group de rejoindre ACE renforce notre capacité collective à lutter contre le piratage numérique en Europe du Sud-Est et au-delà », déclare Larissa Knapp, vice-présidente exécutive et directrice de la protection des contenus de la Motion Picture Association. « Les réseaux de piratage opèrent au-delà des frontières, exploitent des infrastructures numériques légitimes et nuisent aux créateurs, aux titulaires de droits, aux distributeurs et au public. Les dirigeants régionaux tels que Telekom Srbija Group apportent une expertise critique du marché, et leur rôle à la fois en tant que fournisseur majeur de services numériques et en tant que détenteur croissant de droits sur les contenus premium en font un ajout important à la coalition ACE. »

Le double rôle de Telekom Srbija Group apporte à ACE un partenaire disposant d’un aperçu de la fourniture et de la propriété de contenus premium. En tant que distributeur, l'entreprise comprend les réalités techniques et commerciales de la mise sur le marché de services numériques légaux. En tant que titulaire de droits, le groupe a une expérience directe de la valeur attachée aux productions originales, aux droits sportifs et au contenu régional ayant une portée internationale. Cet ajout donne à ACE un atout régional solide alors que la coalition continue d'étendre sa portée et d'approfondir sa connaissance du marché à travers l'Europe du Sud-Est.

« L’innovation est un élément essentiel de la stratégie de croissance de Telekom Srbija Group, qui s’étend au-delà de nos activités de télécommunications pour couvrir les services numériques, les technologies émergentes et les investissements en capital-risque », déclare Vladimir Lučić, CEO de Telekom Srbija Group. « Cet engagement en faveur de l’innovation fait d’ACE un partenaire naturel. Son approche mondiale de la protection des contenus, combinant la collaboration de l’industrie, l’expertise technologique, le partage de renseignements, l’application des dispositions de droit civil, les renvois en matière pénale et la coopération avec les autorités répressives du monde entier, reflète le type d’action coordonnée et tournée vers l’avenir nécessaire pour protéger les contenus créatifs et soutenir un écosystème numérique sain. »

L’adhésion de Telekom Srbija Group reflète l’expansion continue d’ACE parmi les entreprises régionales dont le contenu, les services et le public sont directement touchés par des réseaux de piratage transfrontalier de plus en plus sophistiqués. En rejoignant ACE, Telekom Srbija Group apportera une expertise importante du marché régional à la coalition tout en ayant accès aux informations mondiales, à la coordination de l’application des lois et aux relations d'ACE dans les secteurs des médias, du divertissement, du sport, des télécommunications et de la technologie. Cette collaboration contribuera à protéger les investissements de Telekom Srbija Group dans les contenus premium, les droits sportifs et la distribution numérique, tout en renforçant les marchés numériques légaux dans toute l’Europe du Sud-Est et au-delà.

À propos de l'Alliance for Creativity and Entertainment

L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) est la principale coalition au monde consacrée à la protection du marché de la création légale et à la réduction du piratage numérique. Animée par une approche globale de lutte contre le piratage par le biais de renvois criminels, de litiges civils et d'opérations de cessation et d’abstention, ACE a mené à bien de nombreuses actions d'application de la loi à l'échelle mondiale contre les services de diffusion en continu illégaux et les sources de contenu non autorisées et leurs opérateurs. S’appuyant sur l’expertise et les ressources collectives de plus de 50 entreprises de médias et de divertissement à travers le monde, y compris des chaînes et associations sportives, et renforcées par les opérations de protection de contenu de la Motion Picture Association, ACE protège la créativité et l’innovation qui stimulent la croissance mondiale des principales industries du droit d’auteur et du divertissement. Les membres actuels du conseil d'administration d'ACE sont Amazon, Apple TV, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios et Warner Bros. Discovery. Charles Rivkin est président du conseil et CEO de la Motion Picture Association et président du conseil d'ACE.

À propos du groupe Telekom Srbija

Telekom Srbija Group est l'une des principales entreprises de télécommunications et de technologie en Europe du Sud-Est, desservant plus de 14 millions de clients sur 15 marchés, au niveau régional et mondial. Le groupe propose un portefeuille complet de services de connectivité, numériques et multimédias, tout en accélérant sa transformation en télécoms du futur grâce à des investissements dans les infrastructures de nouvelle génération, la 5G, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les services numériques et les contenus premium. Grâce à des partenariats stratégiques et à son écosystème d'innovation, y compris TS Ventures, Telekom Srbija Group soutient la croissance des nouvelles technologies et contribue à la transformation numérique de la région et au-delà.

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