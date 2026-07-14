SLB與Liberty Energy將建立資料中心基礎設施和電力策略聯盟

休士頓和丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布與Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT)達成協議以建立策略聯盟，為全球新建資料中心專案提供模組化基礎設施和整合式發電解決方案。

此次合作將匯聚雙方在模組化基礎設施、發電和營運方面的互補專長，以支援新資料中心容量的快速部署，並協助全球頂尖AI公司因應日益複雜的能源需求。

AI和高效能運算的成長正在推動對資料中心容量的空前需求。隨著開發商致力於增加新的運算能力，許多人正在尋求表後(behind-the-meter)電力解決方案，這種解決方案可以獨立於傳統併網進行部署，同時隨著電力需求的成長提高可靠性、效率和靈活性。

SLB新能源與工業業務總裁Gavin Rennick表示：「AI基礎設施的瓶頸不再僅僅是運算能力，而在於能否按市場目前要求的時間表交付基礎設施和電力。透過整合互補的基礎設施和電力能力，我們將協助開發商加快新資料中心容量的部署。」

根據計畫中的聯盟約定，SLB將提供模組化基礎設施解決方案、專案執行能力和全球市場涵蓋，而Liberty將提供模組化發電系統、表後智慧電力控制和營運專長。

Liberty Energy執行長Ron Gusek表示：「AI能源基礎設施的規模和複雜性正在從根本上改變電力系統的建設和部署方式。Liberty的綜合電力服務平台旨在滿足這一轉型需求，因為客戶越來越重視客製化的整合解決方案。在與SLB長期合作關係的基礎上，我們欣然帶來解決目前容量限制的電力解決方案，同時支援下一代能源系統。」

除了交付基礎設施和電力解決方案外，兩家公司還計畫展開技術合作，旨在提高未來資料中心能源系統的效率、靈活性和環境績效，包括混合動力系統、數位能源管理和先進電力架構。

自2024年4月以來，SLB已為資料中心專案交付了超過1.3吉瓦的預製模組化基礎設施，到今年年底全球累計交付量可望超過2吉瓦。Liberty計畫到2029年部署約3吉瓦的電力專案。

要點：

SLB和Liberty Energy宣布達成協議以建立策略聯盟，為全球資料中心專案提供模組化基礎設施解決方案和整合式發電。

計畫中的聯盟將結合SLB的模組化資料中心基礎設施解決方案和專案執行專長，以及Liberty的模組化發電和智慧表後電力管理能力，以支援對AI和高效能運算基礎設施與日俱增的需求。

隨著開發商尋求上線新的運算能力，計畫中的聯盟旨在滿足對表後電力解決方案與日俱增的需求，這些解決方案可以獨立於傳統併網的時間表進行部署。

兩家公司還計畫在未來的技術計畫上進行合作，重點關注混合動力系統、數位能源管理和先進電力架構，以支援不斷發展的資料中心能源需求。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於Liberty Energy

Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT)是一家首屈一指的能源服務公司。Liberty是北美陸上石油、天然氣和強化型地熱能生產商最大的完井服務和技術供應商之一。Liberty還擁有並營運Liberty Power Innovations LLC，提供先進的分散式電力和儲能解決方案，並得到先進核能、強化型地熱能以及電池儲能系統領域的策略性合作關係的支援，服務於工商業、資料中心、能源和採礦產業。Liberty成立於2011年，始終專注於透過創新和卓越的文化以及下一代技術的開發來創造價值。Liberty總部位於科羅拉多州丹佛。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.libertyenergy.com和libertypowerinnovations.com，或寄送電子郵件至IR@libertyenergy.com聯絡投資人關係部。

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