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インターシステムズ、Gartner® Magic Quadrant™ Enterprise Electronic Health Records において「リーダー」と評価される

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界中で10億件以上の医療記録を支える革新的なデータテクノロジープロバイダーであるInterSystemsは本日2026年度Gartner Magic Quadrant ：Enterprise Electronic Health Records（EHR）において「リーダー」に選出されたことを発表しました。

ガートナーの「Magic Quadrantマジッククアドラント」は、特定の市場における調査の集大成であり、市場における競合他社の相対的位置付けを俯瞰的に把握することができます。 マジッククアドラントは、図表を用いた表現と統一された評価基準を採用することで、テクノロジープロバイダーが掲げるビジョンを、どの程度実現できているか、またガートナーの市場見通しに対して、どの程度の成果を上げているかを迅速に把握するのに役立ちます。

「医療機関は日々安全で信頼性の高い医療を提供し続けながら、近代化を進めるというプレッシャーにさらされています」と、インターシステムズの社長 Don Woodlockは述べています。 「当社のアプローチの強みは、常に実績のあるグローバル規模、高度な相互運用性、エンタープライズ対応のAI機能を組み合わせている点にあります。これにより臨床医や医療機関は、患者に世界最高水準のケアを提供し続けながら、それぞれのペースで近代化を進めることができます。」

インターシステムズは、地域・国の医療情報交換における相互運用性の最前線に立ち続け、また同社の電子カルテ（EHR）が最近、欧州連合（EU）のクラスIIa医療機器規則（MDR）の認証を取得したことで、規制当局の承認においても、引き続き主導的な役割を果たしています。 米国以外の29カ国で導入実績を持つインターシステムズは、相互運用性と適応性に優れた医療技術を提供するために、世界的に実証済みのアプローチを採用しています。

インターシステムズは、オンプレミス、ハイブリッド、ベンダー管理型、パブリック・クラウドモデルといった柔軟な導入オプション、2ヶ月ごとのリリースサイクルを通じて提供される継続的な機能強化、そして高度なAI機能を含む予測可能なサブスクリプションならびにSaaS価格モデルに支えられ、EHR機能の向上に引き続き多額の投資を行っています。 この進歩は、こちらのプラットフォームに反映されています：

InterSystems IntelliCareは、AIを中核に据えて設計された次世代の電子カルテ（EHR）です。 このプラットフォームは、組み込み型の人工知能と自動化機能を通じて、医療機関が生産性を向上させ、臨床ワークフローを効率化し、事務負担を軽減できるよう特別に設計されています。

InterSystems TrakCare®は、実績のある包括的な医療情報システムであり、世界中で600以上の病院に導入されています。 TrakCareは、病院、地域医療現場、および国の医療システムにわたる統合的な医療提供を支援し、連携したケアのための統一された患者記録と相互運用可能なプラットフォームを提供します。

Gartner「Enterprise Electronic Health Records」、Veronica Walk、Jonathan Rivera、2026年7月6日。

GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標です。

Gartnerは、その出版物に記載されているいかなる企業、ベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また技術ユーザーに対し、最高評価やその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものではありません。 ガートナーの出版物は、ガートナーのビジネスおよびテクノロジーに関する見識のある組織の意見であり、事実の記述として解釈されるべきではありません。 ガートナーは、本出版物に関して商品性および特定目的への適合性を含む、明示的または黙示的な一切の保証を否認します。

Contacts

インターシステムズ広報担当：
Zach Keating
pr@intersystems.com
617-551-5158

Industry:

InterSystems

Details
Headquarters: Boston, MA
CEO: Phillip (Terry) Ragon
Employees: 1300
Organization: PRI
Release Versions
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