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STARTEEPO breidt zijn belang in Xerox uit tot 8,8 miljoen aandelen en wordt daarmee de op één na grootste aandeelhouder

PRAAG--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest ("STARTEEPO"), een in Praag gevestigd alternatief investeringsfonds dat zich richt op investeringen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen waarin het sterk gelooft, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn economische belang in Xerox Holdings Corporation ("Xerox" of het "Bedrijf") heeft verhoogd tot 8,8 miljoen gewone aandelen. Daarnaast beschikt het over opties op nog eens 140.000 aandelen, zoals vermeld in een gewijzigde Schedule-13D-indiening bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Op basis van openbaar beschikbare informatie over aandelenbezit is STARTEEPO nu de op één na grootste aandeelhouder van Xerox." We hebben het beoogde aandelenbezit bereikt dat voor de huidige fase van onze investeringsstrategie was vastgesteld, " aldus Frantisek Bostl, voorzitter van de raad van bestuur van STARTEEPO Invest.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor de media
Frantisek Bostl
bostl@starteepo.com
420 604 215 002
www.starteepo.com/en

Industry:

STARTEEPO Invest

NASDAQ:XRX
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EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contact voor de media
Frantisek Bostl
bostl@starteepo.com
420 604 215 002
www.starteepo.com/en

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