Die ACE begrüßt die Telekom Srbija Group als neuestes Mitglied und verstärkt damit den Kampf gegen die Piraterie in Südosteuropa

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), die weltweit führende Anti-Piraterie-Koalition, gab heute die Telekom Srbija Group als ihr neuestes Mitglied bekannt, wodurch die Bemühungen der ACE zum Schutz von Inhalten in Südosteuropa und im gesamten globalen Ökosystem der digitalen Medien gestärkt werden.

Die Telekom Srbija Group ist eine führende Telekommunikations- und Mediengruppe in Südosteuropa, die in der gesamten Region Konnektivitäts-, Multimedia- und digitale Dienste anbietet. Die Unternehmensgruppe ist regional und weltweit in 15 Märkten tätig, bedient mehr als 14 Millionen Nutzer und hat sich damit eine starke und wachsende internationale Präsenz aufgebaut. In den letzten Jahren hat das Unternehmen sein Geschäft über sein Kerngeschäft Telekommunikation hinaus ausgeweitet und sich zu einem bedeutenden Investor in hochwertige Fernsehinhalte, Filme, Sport und digitale Inhalte entwickelt. Der Konzern hat dazu eigene Produktions- und Vertriebskapazitäten aufgebaut und lizenziert seine Inhalte an internationale Plattformen und Sendeanstalten.

„Die Entscheidung der Telekom Srbija Group, der ACE beizutreten, verbessert unsere gemeinschaftlichen Möglichkeiten, gegen digitale Piraterie in Südosteuropa und darüber hinaus vorzugehen“, so Larissa Knapp, Executive Vice President und Chief Content Protection Officer bei der Motion Picture Association. „Piraterienetzwerke agieren grenzüberschreitend, bedienen sich legitimer digitaler Infrastruktur und schaden damit den Urhebern von Inhalten, den Rechteinhabern, den Vertreibern und dem Publikum. Regionale Marktführer wie die Telekom Srbija Group verfügen über wichtige Marktkenntnisse, und ihre Rolle sowohl als bedeutender Anbieter digitaler Dienste als auch als wachsender Rechteinhaber von Premium-Inhalten macht sie zu einer wichtigen Bereicherung für die ACE-Koalition.“

Durch ihre doppelte Rolle ist die Telekom Srbija Group für die ACE ein Partner, der sowohl Einblicke in die Bereitstellung als auch in den Besitz von Premium-Inhalten besitzt. Als Vertreiber ist das Unternehmen mit den technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen vertraut, die mit der Markteinführung legaler digitaler Dienste einhergehen, und als Rechteinhaber kann es sich auf eigene Erfahrungen hinsichtlich des Werts von Eigenproduktionen, Sportrechten und regionalen Inhalten mit internationaler Reichweite stützen. Durch diese Kombination erhält die ACE einen starken regionalen Vorteil, während die Koalition ihre Reichweite weiter ausbaut und ihre Marktkenntnisse in ganz Südosteuropa vertieft.

„Innovation steht im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie der Telekom Srbija Group und geht weit über unser Telekommunikationsgeschäft hinaus bis hin zu digitalen Diensten, neuen Technologien und Corporate-Venture-Investitionen“, so Vladimir Lučić, CEO der Telekom Srbija Group. „Das Engagement, Innovationen voranzutreiben, macht die ACE zu einem perfekten Partner. Ihr globaler Ansatz für den Schutz von Inhalten, bei dem Zusammenarbeit innerhalb der Branche, technologisches Fachwissen, Informationsaustausch, zivilrechtliche Durchsetzung, Strafanzeigen und die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit kombiniert werden, ist genau das koordinierte, zukunftsorientierte Vorgehen, das erforderlich ist, um kreative Inhalte zu schützen und ein gesundes digitales Ökosystem zu fördern.“

Die Mitgliedschaft der Telekom Srbija Group zeugt von der anhaltenden Expansion der ACE unter regionalen Unternehmen, deren Inhalte, Dienste und Zielgruppen direkt von immer ausgefeilteren grenzüberschreitenden Piraterienetzwerken betroffen sind. Durch ihren Beitritt zur ACE wird die Telekom Srbija Group wichtige regionale Marktkenntnisse in die Koalition einbringen und im Gegenzug Zugang zu den globalen Informationen der ACE erhalten, sowie von deren Koordinierung bei der Rechtsdurchsetzung und ihren Beziehungen in den Bereichen Medien, Unterhaltung, Sport, Telekommunikation und Technologie profitieren. Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die Investitionen der Telekom Srbija Group in Premium-Inhalte, Sportrechte und den digitalen Vertrieb zu schützen und zugleich die gesetzeskonformen digitalen Märkte in Südosteuropa und darüber hinaus zu stärken.

Über die Alliance for Creativity and Entertainment

Die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ist die weltweit führende Koalition zum Schutz des legalen Kreativmarktes und zur Bekämpfung der digitalen Piraterie. Die ACE verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung der Piraterie durch Strafanzeigen, Zivilklagen und Unterlassungsklagen und hat weltweit zahlreiche erfolgreiche Durchsetzungsmaßnahmen gegen illegale Streaming-Dienste, nicht autorisierte Inhaltsquellen und deren Betreiber durchgeführt. Die ACE nutzt das gebündelte Fachwissen und die Ressourcen von mehr als 50 Medien- und Unterhaltungsunternehmen weltweit – darunter Sportkanäle und -verbände – und wird durch die Maßnahmen der Motion Picture Association zum Schutz von Inhalten unterstützt. So kann sie die Kreativität und Innovation schützen, die das globale Wachstum der wichtigsten Urheberrechts- und Unterhaltungsbranchen vorantreiben. Zu den derzeitigen Board-Mitgliedern der ACE gehören Amazon, Apple TV, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios und Warner Bros. Discovery. Charles Rivkin ist Chairman und CEO der Motion Picture Association sowie Chairman der ACE.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group gehört zu den führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen in Südosteuropa und betreut mehr als 14 Millionen Kunden in 15 regionalen und globalen Märkten. Die Unternehmensgruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Konnektivitäts-, Digital- und Multimediadiensten und treibt durch Investitionen in Infrastruktur der nächsten Generation, 5G, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitale Dienste und Premium-Inhalte ihre Transformation zum Telekommunikationsunternehmen der Zukunft voran. Durch strategische Partnerschaften und ihr Innovationsökosystem, das auch TS Ventures umfasst, unterstützt die Telekom Srbija Group das Wachstum neuer Technologien und trägt zur digitalen Transformation der Region und darüber hinaus bei.

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