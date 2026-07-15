L&T Technology Services se asocia con Anthropic para ofrecer inteligencia de ingeniería con tecnología de IA para productos y fabricación

SAN FRANCISCO y BANGALORE (India)--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder global en soluciones de inteligencia de ingeniería y servicios de consultoría en ingeniería, investigación y desarrollo, anunció hoy una alianza con Anthropic para acelerar la inteligencia de ingeniería mediante la integración de modelos de Claude en procesos de ingeniería y plataformas con tecnología de IA de LTTS. La colaboración ayudará a que los clientes empresariales de LTTS rediseñen la forma en que se desarrollan productos y software, para hacer posible una innovación más veloz y mejores resultados a escala.

Mediante el uso de Claude en todo el ciclo de vida de ingeniería y la combinación de una profunda experiencia en diseño, IA avanzada y conocimiento especializado, la disciplina de inteligencia de ingeniería de LTTS permitirá que los clientes creen más valor. En lugar de automatizar tareas individuales, permite que los equipos tomen decisiones más rápido, optimicen flujos de trabajo y mejoren continuamente la forma en que se diseñan, se construyen y se mantienen productos, plantas de fabricación y sistemas industriales.

Con la integración de modelos de Claude en sus plataformas, entre ellas AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus y AiTest, LTTS acelerará la ingeniería en todo el ciclo de vida de desarrollo de productos y software. La integración de Claude incluye gestión de conocimiento, validación, pruebas y gestión de ciclo de vida, para que los clientes puedan mejorar la calidad, la productividad y la velocidad de llegada al mercado.

“La ingeniería está ingresando a una nueva era donde la inteligencia se está convirtiendo en parte integral de la forma en que se diseñan los productos, se desarrolla el software y se toman las decisiones de ingeniería”, indicó Amit Chadha, director ejecutivo y director gerente de L&T Technology Services. “En LTTS, nuestra visión de la inteligencia de ingeniería consiste principalmente en rediseñar el trabajo de ingeniería, no solo en automatizar procesos existentes. Nuestra alianza con Anthropic representa un paso importante en ese camino, ya que nos permite integrar Claude en flujos de trabajo de ingeniería y acelerar la innovación para nuestros clientes globales”.

Acerca de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) es líder global en soluciones de inteligencia de ingeniería y servicios de consultoría en ingeniería, investigación y desarrollo. Como filial de cotización independiente de Larsen & Toubro (L&T), ofrecemos servicios de diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento de distintos productos y procesos. Nuestra estrategia "Purposeful. Agile. Innovation." es la forma en que impulsamos el crecimiento en los segmentos de movilidad, sostenibilidad y tecnología. Nuestra base de clientes incluye 69 empresas del listado Fortune 500 y 57 de las principales empresas de ingeniería, investigación y desarrollo en los sectores de productos industriales, dispositivos médicos, transporte, telecomunicaciones y alta tecnología, e industrias de procesos. Con sede central en India, contamos con más de 23.840 empleados en 21 centros de diseño globales, 30 oficinas de ventas en todo el mundo y 103 laboratorios de innovación al 30 de junio de 2026.

Para obtener más información sobre L&T Technology Services, visite https://www.ltts.com/.

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