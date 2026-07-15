-

A L&T Technology Services firma parceria com a Anthropic para fornecer inteligência de engenharia baseada em IA para produtos e manufatura

Destaques:

  • LTTS se junta à Rede de Parceiros Claude e integra modelos Claude em suas plataformas de Inteligência de Engenharia, incluindo AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus e AiTest
  • Claude é usado pela LTTS para ajudar seus clientes corporativos a transformar fluxos de trabalho de engenharia, acelerar a inovação e desbloquear novas oportunidades de receita

SAN FRANCISCO e BENGALURU, Índia--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder global em Soluções de Inteligência de Engenharia e Serviços de Consultoria em P&D, hoje A LTTS anunciou uma parceria com a Anthropic para acelerar a Inteligência em Engenharia, integrando os modelos Claude aos processos de engenharia e às plataformas de IA da LTTS. A colaboração ajudará os clientes corporativos da LTTS a redesenhar a forma como produtos e softwares são desenvolvidos, permitindo inovação mais rápida e melhores resultados em escala.

Ao aproveitar o Claude em todo o ciclo de vida da engenharia e unir profunda expertise em engenharia, IA avançada e conhecimento do domínio, a disciplina de Inteligência em Engenharia da LTTS permitirá que os clientes criem maior valor. Em vez de automatizar tarefas individuais, ela permite que as equipes tomem decisões mais rápidas, otimizem fluxos de trabalho e aprimorem continuamente a forma como produtos, fábricas e sistemas industriais são projetados, construídos e mantidos.

Ao integrar os modelos Claude às suas plataformas, incluindo AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus e AiTest, a LTTS acelerará a engenharia em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos e softwares. A integração do Claude abrange gerenciamento do conhecimento, desenvolvimento de software, validação, testes e gerenciamento do ciclo de vida, permitindo que os clientes melhorem a qualidade, a produtividade e a velocidade de lançamento no mercado.

“A engenharia está entrando em uma nova era, onde a inteligência está se tornando parte integrante de como os produtos são projetados, o software é desenvolvido e as decisões de engenharia são tomadas”, disse Amit Chadha, CEO e diretor-geral da L&T Technology Services. “Na LTTS, nossa visão de Inteligência em Engenharia é redesenhar fundamentalmente o trabalho de engenharia, e não simplesmente automatizar os processos existentes. Nossa parceria com a Anthropic representa um passo significativo nessa jornada, permitindo-nos incorporar o Claude aos fluxos de trabalho de engenharia e acelerar a inovação para nossos clientes globais.”

Sobre a L&T Technology Services Ltd.

A L&T Technology Services (LTTS) é líder global em Soluções de Inteligência em Engenharia e Serviços de Consultoria em P&D. Subsidiária listada da Larsen & Toubro (L&T), oferecemos serviços de design, desenvolvimento, teste e manutenção para produtos e processos. Propósito. Agilidade. Inovação. É assim que impulsionamos o crescimento nos segmentos de Mobilidade, Sustentabilidade e Tecnologia. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da lista Fortune 500 e 57 das principais empresas de P&D em produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia, e indústrias de processo. Com sede na Índia, contamos com mais de 23.840 funcionários em 21 centros de design globais, 30 escritórios de vendas globais e 103 laboratórios de inovação, em 30 de junho de 2026.

Para obter mais informações sobre a L&T Technology Services, acesse https://www.ltts.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Contato para a Imprensa:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
E-mail: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services Limited

NSE:LTTS
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

Contacts

Contato para a Imprensa:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
E-mail: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com

More News From L&T Technology Services Limited

Terceira edição do Digital Engineering Awards homenageia as mentes pioneiras que estão transformando a engenharia e a tecnologia

DALLAS (EUA) e BENGALORE (Índia)--(BUSINESS WIRE)--A terceira edição anual do Digital Engineering Awards reuniu mais de 100 lideranças mundiais de engenharia e colaboradores individuais de destaque para celebrar a excelência em engenharia digital. Durante a cerimônia de gala de premiação em Dallas (EUA), organizada em parceria com ISG, L&T Technology Services (LTTS) e CNBC-TV18, 35 organizações líderes e 14 pessoas da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico foram reconhecidas por suas inov...

A L&T Technology Services aprofunda o desenvolvimento de produtos de software, a engenharia de plataformas e a experiência em IA

BANGALORE, Índia e SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder global em serviços de engenharia e tecnologia, anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir a Intelliswift, sediada no Vale do Silício, para aprofundar suas ofertas em desenvolvimento de produtos de software, engenharia de plataforma, integração digital, dados e IA. A Intelliswift presta serviços a 4 dos 5 maiores Hyperscalers e atende a mais de 25 empresas da Fort...

L&T Technology Services apresenta zona de experiência de IA de ponta criada com a IA da NVIDIA

BANGALORE (Índia)--(BUSINESS WIRE)--A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), uma empresa mundial de engenharia digital e serviços de P&D, tem o orgulho de anunciar a grande inauguração da sua LTTS Experience Zone de última geração em seu centro de design em Bangalore (Índia), beneficiando clientes de segmentos como mobilidade e tecnologia. A LTTS Experience Zone orientada por IA, que aproveita a plataforma de IA da NVIDIA, está preparada para atender clientes nos segm...
Back to Newsroom