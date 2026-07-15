A L&T Technology Services firma parceria com a Anthropic para fornecer inteligência de engenharia baseada em IA para produtos e manufatura

SAN FRANCISCO e BENGALURU, Índia--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder global em Soluções de Inteligência de Engenharia e Serviços de Consultoria em P&D, hoje A LTTS anunciou uma parceria com a Anthropic para acelerar a Inteligência em Engenharia, integrando os modelos Claude aos processos de engenharia e às plataformas de IA da LTTS. A colaboração ajudará os clientes corporativos da LTTS a redesenhar a forma como produtos e softwares são desenvolvidos, permitindo inovação mais rápida e melhores resultados em escala.

Ao aproveitar o Claude em todo o ciclo de vida da engenharia e unir profunda expertise em engenharia, IA avançada e conhecimento do domínio, a disciplina de Inteligência em Engenharia da LTTS permitirá que os clientes criem maior valor. Em vez de automatizar tarefas individuais, ela permite que as equipes tomem decisões mais rápidas, otimizem fluxos de trabalho e aprimorem continuamente a forma como produtos, fábricas e sistemas industriais são projetados, construídos e mantidos.

Ao integrar os modelos Claude às suas plataformas, incluindo AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus e AiTest, a LTTS acelerará a engenharia em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos e softwares. A integração do Claude abrange gerenciamento do conhecimento, desenvolvimento de software, validação, testes e gerenciamento do ciclo de vida, permitindo que os clientes melhorem a qualidade, a produtividade e a velocidade de lançamento no mercado.

“A engenharia está entrando em uma nova era, onde a inteligência está se tornando parte integrante de como os produtos são projetados, o software é desenvolvido e as decisões de engenharia são tomadas”, disse Amit Chadha, CEO e diretor-geral da L&T Technology Services. “Na LTTS, nossa visão de Inteligência em Engenharia é redesenhar fundamentalmente o trabalho de engenharia, e não simplesmente automatizar os processos existentes. Nossa parceria com a Anthropic representa um passo significativo nessa jornada, permitindo-nos incorporar o Claude aos fluxos de trabalho de engenharia e acelerar a inovação para nossos clientes globais.”

Sobre a L&T Technology Services Ltd.

A L&T Technology Services (LTTS) é líder global em Soluções de Inteligência em Engenharia e Serviços de Consultoria em P&D. Subsidiária listada da Larsen & Toubro (L&T), oferecemos serviços de design, desenvolvimento, teste e manutenção para produtos e processos. Propósito. Agilidade. Inovação. É assim que impulsionamos o crescimento nos segmentos de Mobilidade, Sustentabilidade e Tecnologia. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da lista Fortune 500 e 57 das principais empresas de P&D em produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia, e indústrias de processo. Com sede na Índia, contamos com mais de 23.840 funcionários em 21 centros de design globais, 30 escritórios de vendas globais e 103 laboratórios de inovação, em 30 de junho de 2026.

Para obter mais informações sobre a L&T Technology Services, acesse https://www.ltts.com/.

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