ACE verwelkomt Telekom Srbija Group als nieuwste lid en intensiveert de strijd tegen piraterij in Zuidoost-Europa

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--De Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), ’s werelds toonaangevende coalitie tegen piraterij, heeft vandaag bekendgemaakt dat de Telekom Srbija Group zich als nieuwste lid heeft aangesloten. Hiermee versterkt ACE haar inspanningen op het gebied van inhoudsbescherming in Zuidoost-Europa en in het wereldwijde digitale media-ecosysteem.

De Telekom Srbija Group is een toonaangevende telecommunicatie- en mediagroep in Zuidoost-Europa, die in de hele regio connectiviteit, multimedia- en digitale diensten levert. De groep is actief in 15 markten, zowel regionaal als wereldwijd, en bedient meer dan 14 miljoen gebruikers. Daarmee heeft de groep een sterke en groeiende internationale aanwezigheid opgebouwd. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn activiteiten uitgebreid buiten zijn kernactiviteit telecommunicatie en is het uitgegroeid tot een belangrijke investeerder in hoogwaardige televisie-, film-, sport- en digitale content. De groep heeft zijn eigen productie- en distributiecapaciteiten ontwikkeld en verleent contentlicenties aan internationale platforms en omroepen.

"Met dit besluit van de Telekom Srbija Group om zich bij ACE aan te sluiten, staan we sterker om digitale piraterij in Zuidoost-Europa en daarbuiten aan te pakken," aldus Larissa Knapp, Executive Vice President en Chief Content Protection Officer bij de Motion Picture Association. "Piraterijnetwerken opereren grensoverschrijdend, maken misbruik van legitieme digitale infrastructuur en brengen schade toe aan makers, rechthebbenden, distributeurs en het publiek. Regionale marktleiders zoals de Telekom Srbija Group brengen cruciale marktkennis mee. Niet alleen is de groep een belangrijke aanbieder van digitale diensten, maar ook een groeiende rechthebbende van premiumcontent. Dit vormt een belangrijke aanwinst voor de ACE-coalitie."

De dubbele rol van de Telekom Srbija Group biedt ACE een partner met inzicht in zowel de levering als het eigendom van premiumcontent. Als distributeur begrijpt het bedrijf de technische en commerciële realiteit van het op de markt brengen van legale digitale diensten; als rechthebbende heeft het uit eerste hand ervaring met de waarde die wordt gehecht aan originele producties, sportrechten en regionale content met internationaal bereik. Deze combinatie biedt ACE een sterke regionale troef nu de coalitie haar bereik blijft uitbreiden en haar marktinzicht in heel Zuidoost-Europa verdiept.

"Innovatie vormt een kernonderdeel van de groeistrategie van de Telekom Srbija Group en reikt verder dan onze telecommunicatieactiviteiten, naar digitale diensten, opkomende technologieën en corporate venture-investeringen," aldus Vladimir Lučić, CEO van de Telekom Srbija Group. "Die toewijding aan innovatie maakt ACE tot een voor de hand liggende partner. ACE hanteert een wereldwijde aanpak op het gebied van inhoudsbescherming. Het combineert samenwerking binnen de sector en technologische expertise. Het deelt inlichtingen en maakt gebruik van civiele handhaving, strafrechtelijke doorverwijzingen en coöperatie met wetshandhavingsinstanties wereldwijd. Dit is precies het soort gecoördineerde, toekomstgerichte maatregelen dat nodig is om creatieve inhoud te beschermen en een gezond digitaal ecosysteem te ondersteunen."

Het lidmaatschap van de Telekom Srbija Group weerspiegelt de voortdurende uitbreiding van ACE onder regionale bedrijven waarvan de inhoud, diensten en doelgroepen rechtstreeks worden beïnvloed door steeds geavanceerdere grensoverschrijdende piraterijnetwerken. Door zich bij ACE aan te sluiten, zal de Telekom Srbija Group belangrijke regionale marktkennis inbrengen in de coalitie en tegelijkertijd toegang krijgen tot de wereldwijde inlichtingen, handhavingscoördinatie en relaties van ACE in de media-, entertainment-, sport-, telecommunicatie- en technologiesectoren. Die samenwerking zal helpen de investeringen van de Telekom Srbija Group in premiumcontent, sportrechten en digitale distributie te beschermen, en tegelijkertijd de legale digitale markten in Zuidoost-Europa en daarbuiten versterken.

Over de Alliance for Creativity and Entertainment

De Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) is ’s werelds toonaangevende coalitie die zich inzet voor de bescherming van de legale creatieve markt en de bestrijding van digitale piraterij. ACE hanteert een alomvattende aanpak van piraterij door middel van strafrechtelijke aangiften, civiele rechtszaken en acties om overtredingen te beëindigen. Hiermee heeft de organisatie wereldwijd talrijke succesvolle handhavingsacties uitgevoerd tegen illegale streamingdiensten, ongeautoriseerde inhoudsbronnen en de exploitanten daarvan. Door gebruik te maken van de gezamenlijke expertise en middelen van meer dan 50 media- en entertainmentbedrijven over de hele wereld, waaronder sportzenders en -bonden, en ondersteund door de activiteiten van de Motion Picture Association op het gebied van inhoudsbescherming, beschermt ACE de creativiteit en innovatie die de wereldwijde groei van de belangrijkste auteursrecht- en entertainmentindustrieën aansturen. De huidige bestuursleden van ACE zijn Amazon, Apple TV, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios en Warner Bros. Discovery. Charles Rivkin is voorzitter en CEO van de Motion Picture Association en voorzitter van ACE.

Over Telekom Srbija Group

De Telekom Srbija Group is een van de toonaangevende telecommunicatie- en technologiebedrijven in Zuidoost-Europa en bedient meer dan 14 miljoen klanten in 15 markten, zowel regionaal als wereldwijd. De groep biedt een uitgebreid portfolio van connectiviteits-, digitale en multimediadiensten en versnelt tegelijkertijd haar transformatie naar de telecomprovider van de toekomst door te investeren in infrastructuur van de volgende generatie, 5G, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, digitale diensten en premium content. Via strategische partnerschappen en haar innovatie-ecosysteem, waaronder TS Ventures, ondersteunt de Telekom Srbija Group de groei van nieuwe technologieën en draagt zij bij aan de digitale transformatie van de regio en daarbuiten.

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