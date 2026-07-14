羅徹斯特電子攜手Qorvo®保障射頻元器件長期穩定供應

美國麻塞諸塞州紐伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 半導體全週期解決方案提供商——羅徹斯特電子（Rochester Electronics, LLC）與全球領先的連接與電源解決方案提供商Qorvo®達成全球分銷協議。此次合作將大幅提升全球客戶獲取Qorvo射頻與電源高性能半導體解決方案的便捷性，重點聚焦供應長期穩定性及全生命週期支援服務。

羅徹斯特電子兼具半導體許可製造商與授權代理商的獨特定位，憑藉這一優勢，將為Qorvo延長其產品的供應週期，以滿足客戶對產品生命週期設計中的核心需求。此次合作不僅能確保長生命週期應用場景的供應連續性，還可通過減少系統重新設計需求、為在進行的項目提供風險緩釋方案，支援現有基於Qorvo的硬體平臺複用及長期使用，助力實現技術可持續性。

Qorvo全球銷售與分銷副總裁Dan Smith表示：“我們與羅徹斯特電子達成的分銷協定進一步彰顯了Qorvo為客戶提供高性能解決方案及可靠持續支持的堅定承諾。”

此次戰略合作強化了Qorvo的全球供應鏈體系，確保產品品質、性能及長期可用性的核心優勢，為航空航太、國防、連接、工業、電源管理和通信等關鍵市場及高可靠性設計提供有力支撐。

羅徹斯特電子全球供應商發展副總裁Nick Rabbitt表示："我們很榮幸能與Qorvo攜手合作，致力於對可靠性和使用壽命有嚴苛要求的行業，持續提供其先進的半導體產品。通過雙方合作，助力工程師和原始設備製造商更有信心地支援現有系統，並有效延長產品設計生命週期。"

關於羅徹斯特電子

羅徹斯特電子是可持續供應海量元器件現貨的管道，已獲得70多家元器件製造商的官方授權。

作為元器件製造商的現貨代理商，羅徹斯特電子儲存超過150億片現貨庫存，覆蓋20多萬種產品型號，擁有海量停產元器件產品，同時覆蓋眾多未停產器件。

作為可針對停產元器件進行複產的許可製造商，至今羅徹斯特電子已複產20,000多種停產元器件，擁有超過120億顆晶圓/裸片庫存，並可提供70,000多種複產解決方案。

羅徹斯特電子可提供全面的生產服務，包括設計、晶圓加工、封裝、測試、可靠性驗證和IP存檔服務，通過交鑰匙的方式提供一站式解決方案，從而加快產品上市時間。

羅徹斯特電子是半導體全週期解決方案提供商，在產品種類，服務類型及複產解決方案等多個維度，享有業界美譽。

羅徹斯特電子的銷售團隊和支援團隊遍佈全球。無論何時無論何地，通過電話聯絡或線上商城都能滿足您的業務需求。我們將竭誠為您服務，歡迎隨時與我們聯繫。

更多資訊，請訪問www.rocelec.cn

關於Qorvo

Qorvo（納斯達克代碼：QRVO）提供各種創新半導體解決方案，致力於讓我們的世界更美好。我們結合產品和領先的技術優勢、以系統級專業知識和全球性的製造規模，快速解決客戶最複雜的技術難題。Qorvo 面向全球多個快速增長的細分市場提供解決方案，包括汽車、消費電子、國防與航空航太、工業與企業級應用、基礎設施及移動通信等領域。

訪問 www.qorvo.com，瞭解我們多元化的創新團隊如何連接地球萬物，提供無微不至的保護和源源不斷的動力。