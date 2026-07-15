L&Tテクノロジー・サービシズ（LTTS）、アンソロピックと提携し、製品および製造向けにAIを活用したエンジニアリング インテリジェンスを提供

サンフランシスコ＆ベンガルール（インド）--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エンジニアリング インテリジェンス ソリューションおよびER&DコンサルティングサービスのグローバルリーダーであるL&Tテクノロジー・サービシズ（BSE: 540115、NSE: LTTS）は、アンソロピックとの提携を発表しました。これにより、エンジニアリングプロセスおよびLTTSのAIを活用したプラットフォーム全体にClaudeモデルを統合し、エンジニアリング インテリジェンスを加速します。今回のコラボレーションは、LTTSのエンタープライズ顧客が製品およびソフトウェア開発方法を再設計し、よりスピーディーなイノベーションと大範囲な改善を実現するのに役立ちます。

LTTSのエンジニアリング・インテリジェンス部門は、エンジニアリングライフサイクル全体にわたってClaudeを活用し、エンジニアリングに関する高度なノウハウ、先進のAI、そしてドメイン知識を統合することで、顧客がより大きな価値を創造できるよう支援します。個々のタスクを自動化するのではなく、チームによる迅速な意思決定、ワークフローの効率化、製品、製造プラント、産業システムの設計、構築、保守の継続的改善を可能にします。

LTTSは、AgenticIQ、PlxAI、Ainfonix™、AiNexus、AiTestなどのプラットフォームにClaudeモデルを統合することで、製品およびソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるエンジニアリングを加速させます。Claudeの統合は、ナレッジマネジメント、ソフトウェア開発、検証、テスト、ライフサイクルマネジメントに及び、顧客は品質、生産性、そして市場投入までのスピードを向上させることができます。

L&Tテクノロジー・サービシズのCEO兼マネージングディレクターであるアミット・チャダのコメント： 「エンジニアリングは、インテリジェンスが製品設計、ソフトウェア開発、そしてエンジニアリング上の意思決定に不可欠な要素となる新たな時代に突入しています。LTTSのエンジニアリング インテリジェンスでは、既存のプロセスを単に自動化するのではなく、エンジニアリング業務を根本的に再設計することをビジョンとして掲げています。アンソロピックとの提携は、このビジョン実現に向けた重要な一歩であり、これにより、Claudeをエンジニアリング ワークフローに組み込み、世界中のクライアントのイノベーションを加速させることができます。」

L&Tテクノロジー・サービシズについて

L&Tテクノロジー・サービシズ（LTTS）は、エンジニアリング インテリジェンス ソリューションおよびER&Dコンサルティング サービスのグローバルリーダーです。ラーセン&トゥブロ（L&T）の上場子会社として、製品およびプロセス全般にわたる設計、開発、テスト、保守サービスを提供しています。LTTSにおいては、目的意識、アジリティ、イノベーションが、モビリティ、サステナビリティ、テクノロジー分野における成長を推進する原動力となっています。クライアントには、フォーチュン500企業69社、産業製品、医療機器、輸送、通信・ハイテク、プロセス産業におけるトップER&D企業57社が含まれます。インドに本社を置くLTTSは、2026年6月30日現在、世界21か所のデザインセンター、30か所のグローバルセールスオフィス、103か所のイノベーションラボに2万3840名を超える従業員を擁しています。

L&Tテクノロジー・サービシズに関する詳細は、https://www.ltts.com/をご覧ください。

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