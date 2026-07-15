Presidio Investors anuncia la venta de ElevATE Semiconductor a Diodes Incorporated

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Presidio Investors (“Presidio”), una firma de capital privado especializada en empresas medianas y pequeñas, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender ElevATE Semiconductor, Inc. (“ElevATE”) a Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD) en una transacción en efectivo valorada en $250 millones. ElevATE, con sede en San Diego, California, es diseñador líder de circuitos integrados de baja potencia y alta densidad sin fábrica propia para la industria de equipos de prueba automatizados (ATE).

La venta representa la exitosa culminación del primer fondo de continuidad de Presidio, creado en 2023 con el objetivo de extender la colaboración de la firma con ElevATE y respaldar la siguiente fase de crecimiento de la compañía. La adquisición de ElevATE por parte de una empresa líder mundial en semiconductores valida la estrategia del fondo de continuidad y ofrece un resultado positivo para la compañía, sus empleados y los inversores de Presidio.

Presidio invirtió por primera vez en ElevATE en 2018, cuando la empresa era un pequeño equipo de diseñadores de chips analógicos liderado por su fundador que operaba en el mercado de equipos de prueba automatizados (ATE). Durante casi ocho años de colaboración (con el socio gerente Christian Puscasiu y el socio Josef Auboeck como miembros del consejo de administración de ElevATE), Presidio trabajó junto a la dirección para institucionalizar las operaciones, fortalecer los canales de venta globales, ampliar la cartera de productos e invertir en las capacidades de I+D que consolidaron a ElevATE como líder tecnológico en pruebas de semiconductores. En el proceso, la empresa adoptó sistemas operativos modernos y herramientas con inteligencia artificial que le permitieron escalar de manera eficiente a medida que crecía la demanda. Hoy en día, los circuitos integrados de ElevATE abordan los desafíos más complejos de los ATE, y la demanda de sus soluciones sigue creciendo con el aumento acelerado de los volúmenes de producción de semiconductores para los sectores automotriz, industrial, de centros de datos y de inteligencia artificial.

“Este es un día en el que todos los que han formado parte de la historia de ElevATE nos sentimos orgullosos”, comentó Christian Puscasiu, socio gerente de Presidio Investors. “Cuando nos asociamos con los fundadores de ElevATE en 2018, veíamos un pequeño equipo de ingenieros de nivel mundial con una tecnología que superaba con creces las expectativas. El mérito de lo que ElevATE ha logrado pertenece a su gente: los fundadores que sentaron las bases, los ingenieros que impulsaron el desarrollo tecnológico y Jan y su equipo directivo, quienes han llevado a la empresa a un nuevo nivel. Diodes es un lugar excepcional para ElevATE, y estamos agradecidos a los inversores que respaldaron a esta empresa junto a nosotros en cada etapa”.

“Presidio ha sido un verdadero socio para ElevATE desde el primer día”, comentó Jan Gaudestad, CEO de ElevATE, quien se unió al consejo de administración de la empresa en el momento de la inversión de Presidio en 2018 y fue nombrado director ejecutivo en 2024. “He sido testigo de esta colaboración tanto desde la sala de juntas como desde la dirección ejecutiva. Presidio invirtió en nuestro equipo, nuestras operaciones y nuestra hoja de ruta de productos, y nos brindó la estabilidad y los recursos necesarios para centrarnos en lo que mejor sabemos hacer: diseñar las soluciones de prueba de mayor densidad y menor consumo energético del sector. La adquisición por parte de Diodes es el resultado directo de dicha colaboración y posiciona a ElevATE para llevar nuestras innovaciones a un escenario global. En nombre de todo el equipo de ElevATE, quiero agradecer a Chris y al equipo de Presidio por ocho años de apoyo, confianza y colaboración genuina”.

La transacción fue aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y por los accionistas de ElevATE, y se espera que se cierre durante la segunda mitad de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

BofA Securities Inc. actuó como asesor financiero exclusivo y Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. actuó como asesor legal de ElevATE y Presidio en relación con la transacción.

Acerca de ElevATE Semiconductor

ElevATE Semiconductor, Inc. es una empresa de semiconductores sin fábrica con sede en San Diego, California, que se especializa en el desarrollo de circuitos integrados para la industria de equipos de prueba automatizados (ATE). ElevATE aborda los desafíos ATE más complejos de la industria mediante el diseño de soluciones de menor potencia y mayor densidad, con el objetivo de proporcionar el menor costo de prueba posible. Para obtener más información, visite www.elevatesemi.com.

Acerca de Presidio Investors

Presidio Investors es una firma líder de capital privado con sede en Austin, Texas, que invierte en empresas de calidad del segmento medio-bajo del mercado. Presidio realiza inversiones de control en empresas en crecimiento y especializadas, y emplea un enfoque colaborativo para ayudar a que los negocios crezcan y se desarrollen, generando excelentes rendimientos para todos los interesados. Los directivos de Presidio cuentan con décadas de experiencia en inversión y gestión de capital privado, y la firma está comprometida con un enfoque tecnológico para la creación de valor, asociándose con sus empresas participadas para implementar inteligencia artificial y herramientas operativas modernas que impulsan la eficiencia y el crecimiento. Para obtener más información sobre Presidio, visite www.presidioinvestors.com.

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