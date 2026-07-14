STARTEEPO porte sa participation dans Xerox à 8,8 millions d'actions et devient le deuxième actionnaire ordinaire en importance

PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (« STARTEEPO »), un fonds d’investissement alternatif basé à Prague et spécialisé dans les investissements en actions cotées sur lesquels il mise fortement, a annoncé aujourd’hui avoir porté sa participation effective dans Xerox Holdings Corporation (« Xerox » ou la « Société ») à 8,8 millions d’actions ordinaires, auxquelles s’ajoutent des options sur 140 000 actions supplémentaires, comme indiqué dans un formulaire 13D modifié déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

D’après les informations publiques relatives à la structure de l’actionnariat, STARTEEPO est désormais le deuxième actionnaire de Xerox en termes de parts ordinaires. « Nous avons atteint le niveau de participation cible fixé pour la phase actuelle de notre stratégie d’investissement », a déclaré Frantisek Bostl, président du conseil d’administration de STARTEEPO Invest.

La thèse d’investissement de STARTEEPO reste axée sur l’amélioration du bilan, une allocation rigoureuse du capital, l’exécution opérationnelle, la réussite de l’intégration de Lexmark, ainsi que sur ce que nous considérons comme une sous-évaluation persistante par le marché du positionnement stratégique à long terme de Xerox, alors que les entreprises adoptent de plus en plus l’intelligence artificielle.

STARTEEPO a l’intention de rester un actionnaire constructif à long terme et pourrait continuer à dialoguer avec la direction, le conseil d’administration, les actionnaires, les créanciers et d’autres acteurs du marché au sujet de la stratégie de la société, de sa structure de capital, de ses opérations et des opportunités permettant d’accroître la valeur actionnariale à long terme.

Des informations supplémentaires sont disponibles à l’adresse www.starteepo.com/xerox.

À propos de STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest est un fonds d'investissement alternatif basé à Prague, en République tchèque, spécialisé dans l'identification d'opportunités à fort potentiel sur les marchés boursiers. Le cabinet recourt à une approche d'investissement fondamentale sur le long terme, privilégiant une analyse rigoureuse et un dialogue constructif.

Ce communiqué exprime exclusivement l'opinion de STARTEEPO et de ses sociétés affiliées, et en aucun cas celle d'une autre partie. Il est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre d'achat ou de vente de titres. Les opinions exprimées par STARTEEPO dans le présent document reposent sur des informations publiques et ses propres analyses. STARTEEPO peut, à tout moment et sans préavis, acheter, vendre, réduire, augmenter ou modifier de toute autre manière sa position d'investissement, y compris pour des raisons qui pourraient être incompatibles avec les opinions exprimées dans le présent communiqué. Investir dans des valeurs mobilières comporte des risques importants, notamment la perte potentielle du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et vérifications, ou consulter un conseiller financier, juridique ou fiscal agréé, avant de prendre une décision d'investissement.

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