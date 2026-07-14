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Andersen Consulting styrker sine rådgivningsløsninger i Tyrkiet med ODS Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Med tilføjelsen af samarbejdsvirksomheden ODS Consulting Group styrker Andersen Consulting sin platform på tværs af digital transformation, talentstrategi og operationel rådgivning.

ODS Consulting Group blev stiftet i 2008, har hovedkvarter i Tyrkiet og yder rådgivning til organisationer, der søger vækst, talent og investeringsmuligheder i Tyrkiet og på internationale markeder. Firmaet støtter klienter gennem international forretningsudvikling og eksportrådgivning, løsninger inden for rekruttering og talentpleje samt investeringsrådgivning, så virksomheder kan udvide deres aktiviteter, få adgang til nye markeder, tiltrække kvalificerede talenter og navigere i det tyrkiske erhvervsliv. Med en multidisciplinær tilgang og dyb lokal ekspertise leverer ODS skræddersyede strategier, der skaber bæredygtig vækst og langsigtet værdi.

"Siden vores grundlæggelse har vi fokuseret på at hjælpe organisationer med at skabe bæredygtig vækst gennem en kombination af strategisk indsigt og praktisk eksekvering," udtalte Onur Seçkin, medstifter af ODS Consulting Group. "Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os at udvide vores kompetencer og understøtte klienter med mere integrerede løsninger på tværs af teknologi, talent og global ekspansion."

"Virksomheder, som navigerer i forandringsprocesser, har brug for løsninger, der rækker ud over teknologi alene," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "ODS Consulting Group bidrager med den nødvendige ekspertise til at samstemme digitale initiativer med prioriteter for arbejdsstyrke og drift."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

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Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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