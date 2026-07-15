VIVERE Group elige a Rimini Street para fortalecer el soporte de SAP y acelerar la transformación empresarial

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), la Software Support and Agentic AI ERP Company™ y el principal proveedor independiente de soporte para software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que VIVERE Group, uno de los principales proveedores integrales de Indonesia de soluciones para contratación de interiores, fabricación de muebles y equipamiento, ha elegido a Rimini Support™ para SAP con el fin de ayudar a mantener la continuidad de su negocio, fortalecer el soporte de su entorno crítico de SAP ECC y liberar recursos internos de TI para centrarse en iniciativas de transformación digital.

Fortalecer el soporte de SAP mientras se impulsa la transformación

Fundada en 1984 y cotizada en la Bolsa de Valores de Indonesia desde 2002, PT Gema Graha Sarana Tbk (IDX: GEMA) se ha consolidado como la empresa principal de VIVERE Group, que opera SAP ECC 6 en IBM Db2 como una plataforma crítica para respaldar sus operaciones de proyectos, fabricación y distribución.

Ante el fin del soporte para su sistema ECC y la presión para migrar a SAP S/4HANA, VIVERE buscó el asesoramiento de Gartner para conocer las opciones de hoja de ruta. A partir de esas conversaciones y de las recomendaciones de otras organizaciones, VIVERE llegó a la conclusión de que era más conveniente destinar sus inversiones a la innovación que a una costosa y prolongada actualización hacia S/4HANA.

“Nuestra filosofía principal es mantener a las personas, la calidad y la continuidad del negocio en el centro de nuestras decisiones tecnológicas”, señaló Sutrisno Yao, director de TI de VIVERE Group. “La tecnología debe ser un facilitador práctico que respalde operaciones confiables, mejore los procesos y fortalezca el negocio sin causar interrupciones innecesarias”.

VIVERE eligió a Rimini Street como su socio estratégico, y se benefició gracias al ahorro inmediato de costos, soporte experto para SAP y la capacidad de modernizarse con sus sistemas existentes.

“Rimini Street nos da la confianza de que nuestro entorno SAP está bien respaldado, al tiempo que permite que nuestro equipo interno dedique más tiempo a impulsar mejoras que ayuden al negocio a avanzar”, dijo Yao.

Generar capacidad para mejorar procesos y hacer crecer el futuro

A medida que la compañía continúa creciendo y modernizándose, su equipo de TI está enfocado en fortalecer la integración, mejorar la consistencia de los procesos y respaldar una transformación digital más amplia en toda la organización.

“Nuestro objetivo inicial era claro: proteger la continuidad del negocio, fortalecer el soporte de SAP y liberar a nuestro equipo interno para que pudiera enfocarse en prioridades de mayor valor”, observó Yao. “Rimini Street ayuda a que mi equipo dedique menos tiempo a resolver incidentes de SAP y más tiempo a impulsar mejoras de procesos y atender necesidades comerciales de mayor valor”.

“En el mercado actual, que es muy competitivo y volátil, reducir los costos operativos y liberar capital y talento ya no es una opción”, declaró Nancy Lyskawa, vicepresidenta ejecutiva y directora de Clientes de Rimini Street. “Empresas con visión de futuro como VIVERE Group eligen a Rimini Street para generar capacidad para innovar y aplicar dicha innovación”.

Obtenga más información sobre cómo Rimini Support™ ayuda a los líderes de TI a alcanzar sus objetivos de crecimiento y rentabilidad.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, nuestra capacidad para atraer nuevos clientes o retener y/o vender productos o servicios adicionales a los clientes actuales; nuestra capacidad para alcanzar y mantener una tasa adecuada de crecimiento de los ingresos; el costo de los ingresos, lo que incluye los cambios en los costos asociados a nuestros esfuerzos por crecer y los resultados de cualquier iniciativa para gestionar los costos a fin de alinearlos con las expectativas actuales de ingresos y la expansión de nuestra oferta; los efectos del aumento de la intensa competencia en nuestro sector y nuestra capacidad para competir de manera efectiva; nuestra capacidad para educar con éxito al mercado sobre las ventajas de nuestro soporte y servicios gestionados para software ERP y para vender los productos y servicios que componen nuestra cartera de soluciones “Rimini Smart Path™”, incluidos, entre otros, nuestras soluciones Agentic AI ERP; nuestras intenciones con respecto al modelo de precios y las expectativas de ahorro para los clientes en comparación con el uso de otros proveedores; la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software ERP al que se enfrentan nuestros clientes actuales y potenciales; las estimaciones de nuestro mercado total accesible; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados operativos, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software y los servicios gestionados proporcionados por los proveedores; los efectos en nuestros resultados operativos de los esfuerzos de los proveedores de software empresarial por vender actualizaciones o migraciones a versiones basadas en la nube de su software empresarial; nuestra capacidad para ampliar las operaciones con la rapidez suficiente para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes o para reducir nuestros costos de manera adecuada en respuesta a los cambios en la demanda del cliente; los riesgos derivados de la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial (“IA”) en nuestros productos o servicios, o cualquier deficiencia relacionada con las tecnologías de IA que utilicemos nosotros o nuestros proveedores externos y prestadores de servicios; nuestra capacidad para mantener, proteger y fortalecer nuestra marca; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo y nuestra capacidad para atraer y retener personal técnico, de ventas y de mercadotecnia calificado adicional; nuestra capacidad para ampliar capacidades de mercadotecnia y ventas; nuestra capacidad para evitar interrupciones o una disminución en el rendimiento de nuestros servicios, así como el impacto de dichas interrupciones o problemas de rendimiento en nuestras operaciones; nuestra capacidad para defendernos contra amenazas de ciberseguridad y para cumplir con las regulaciones de protección de datos y privacidad; nuestras expectativas con respecto a nuevas ofertas de productos, soluciones innovadoras, asociaciones y programas de alianzas, así como nuestra capacidad para desarrollar y mantener asociaciones estratégicas; nuestra capacidad para expandirnos a nivel internacional y los riesgos asociados con las operaciones globales; nuestra reducción gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle y el impacto en los ingresos de períodos futuros y en los costos incurridos relacionados con estas iniciativas; el impacto continuo de nuestro acuerdo de conciliación de julio de 2025 con Oracle y nuestra capacidad para cumplir con sus términos; el impacto de las tendencias macroeconómicas, incluidas la inflación y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en el que operamos y a los sectores en los que operan nuestros clientes; nuestra capacidad para generar capital significativo a través de nuestras operaciones o para recaudar el capital adicional necesario para financiar y expandir nuestras operaciones e invertir en nuevos servicios y productos; nuestro plan de negocios y nuestra capacidad para asegurar y gestionar de manera efectiva nuestro crecimiento y las inversiones asociadas; los riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con precisión dichas tasas; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; cambios en las leyes o regulaciones, incluidas las leyes tributarias o resultados desfavorables de las posiciones tributarias que adoptamos; costos arancelarios, incluidos los impuestos por el gobierno de los Estados Unidos y la posibilidad de medidas comerciales de represalia por parte de los países afectados; nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) en nuestra reputación o negocio, así como la exposición de nuestra empresa a costos o riesgos adicionales derivados de nuestra presentación de informes sobre dichas cuestiones; las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los compromisos financieros y operativos que afectan a nuestro negocio, así como el riesgo de tasa de interés relacionado; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer las necesidades de liquidez; la volatilidad del precio de nuestras acciones; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; nuestra capacidad para mantener nuestra buena reputación ante el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos internacionales, y para obtener nuevos contratos con entidades o agencias gubernamentales; la ocurrencia de eventos catastróficos que puedan interrumpir nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales; futuras adquisiciones o inversiones en empresas, productos, suscripciones o tecnologías complementarias; y los que se analizan en la sección “Factores de riesgo” del Informe Anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 30 de abril de 2026, y que se actualizan periódicamente en los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de Rimini Street respecto a eventos futuros, así como sus opiniones a la fecha de la presente comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y acontecimientos posteriores provocarán cambios en sus evaluaciones. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo, salvo que lo exija la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2026 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y en otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, sus combinaciones y demás marcas identificadas con el símbolo TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y, salvo que se indique expresamente lo contrario, Rimini Street no reivindica ninguna afiliación, patrocinio ni asociación con dichos titulares de marcas ni con otras empresas mencionadas en el presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.