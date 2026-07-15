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Neuraptive Therapeutics 获得圣路易斯华盛顿大学创新生物可吸收神经刺激技术授权许可

宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于周围神经损伤治疗的临床阶段生物技术公司 Neuraptive Therapeutics, Inc. 今日宣布，已与圣路易斯华盛顿大学达成独家许可协议，获得一项生物可吸收无线电子神经刺激装置技术的独家授权。

该技术由圣路易斯华盛顿大学医学院研究人员联合西北大学合作研发，可通过向受损神经精准输送电脉冲，加速神经再生。该装置采用完全生物可吸收设计，可在人体内自然降解，无需接受后续手术进行取出。

圣路易斯华盛顿大学技术管理办公室助理副校长兼董事总经理 Nichole R. Mercier 博士表示：“WashU 很高兴与 Neuraptive 这样一家新兴企业携手合作，共同推进源自我校科研实验室的生物可吸收技术平台的开发。此次许可协议将推动该技术平台的进一步开发，加速其在周围神经修复领域的应用，并为患者带来切实获益。”

Neuraptive Therapeutics 董事长兼首席执行官 Bob Radie 表示：“此次交易是我们进一步丰富产品组合、为神经损伤患者提供更多治疗选择的重要里程碑。这款生物可吸收神经刺激器不仅有望作为独立疗法用于断裂神经修复，还可作为我们核心候选产品 NTX-001 的协同补充，进一步提升治疗效果。我们还计划在现有令人鼓舞的早期研究基础上，持续推进该装置在加速挤压伤神经恢复方面的开发。总体而言，这项技术有望为外科医生和患者提供更加完善的治疗工具组合，助力实现更优的神经功能恢复，减少长期后遗症，并提升患者在经历此类复杂神经损伤后的生活质量。”

这项新技术进一步完善了 Neuraptive 的产品管线，与公司现有核心候选产品形成互补，其中包括目前正在开展 Ⅲ 期临床试验、用于断裂周围神经外科修复的 NTX-001。该技术与公司的发展战略高度一致，即通过整合治疗产品、递送系统和赋能技术，着力解决周围神经损伤治疗领域尚未满足的临床需求。此次许可协议的财务条款尚未披露。

关于 Neuraptive
Neuraptive Therapeutics 是一家生物技术公司，专注于开发创新疗法及医疗产品，致力于改善周围神经损伤患者的临床治疗效果，并提升外科医生的治疗成效。公司的核心项目 NTX-001 是一套神经融合系统，旨在恢复断裂神经的电传导连续性。欲了解更多信息，请访问 www.neuraptive.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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IR@neuraptive.com

+1-484-787-3203

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Neuraptive Therapeutics, Inc.

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Headquarters: Wayne, PA
CEO: Robert (Bob) Radie
Employees: 8
Organization: PRI
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