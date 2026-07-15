L&T Technology Services與Anthropic達成合作，為產品和製造領域提供AI驅動的工程智慧

舊金山和印度邦加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 工程智慧解決方案與工程研發(ER&D)顧問服務領域的全球領導者L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)今日宣布與Anthropic達成合作。雙方將透過在工程流程及LTTS的AI驅動平台中整合Claude模型來加快工程智慧的發展。此次合作將協助LTTS的企業客戶重新設計產品和軟體的開發方式，實現更快速的創新，並大規模提升業務成效。

透過在工程生命週期中全面應用Claude，並將深厚的工程專長、先進的AI與產業領域知識相結合，LTTS的工程智慧體系將協助客戶創造更大價值。該體系不僅僅是實現單一任務的自動化，更能賦能團隊加快決策速度、精簡工作流程，並持續改進產品、製造工廠及工業系統的設計、建構和維護方式。

透過將Claude模型整合至AgenticIQ、PlxAI、Ainfonix™、AiNexus和AiTest等平台，LTTS將加快產品和軟體發展生命週期中的工程進程。Claude的整合涵蓋知識管理、軟體發展、驗證、測試和生命週期管理等環節，使客戶能夠全面提升產品品質、生產力及上市速度。

L&T Technology Services執行長兼董事總經理Amit Chadha表示： 「工程領域正邁入一個新時代，智慧正在成為產品設計、軟體發展及工程決策過程中不可或缺的一部分。在LTTS，我們對工程智慧的願景是對工程工作進行根本性的重塑，而不僅僅是實現現有流程的自動化。與Anthropic的合作是這一征程中的重要一步，它使我們能夠將Claude內建到工程工作流程中，並為全球客戶加快創新。」

關於L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS)是工程智慧解決方案與工程研發顧問服務領域的全球領導者。身為Larsen & Toubro (L&T)的上市子公司，我們提供跨產品和流程的設計、開發、測試和維護服務。目的、敏捷、創新(Purposeful. Agile. Innovation.)是我們推動行動運輸、永續發展和技術領域成長的方式。我們的客戶群包括69家《財星》500大企業和57家頂尖工程研發公司，領域涵蓋工業產品、醫療器材、交通運輸、電信和高科技以及加工產業。公司總部位於印度，截至2026年6月30日，在全球設有21個設計中心、30個銷售辦事處和103個創新實驗室，員工總數逾23,840名。

如欲瞭解有關L&T Technology Services的更多資訊，請造訪https://www.ltts.com/。

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