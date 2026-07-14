SLB und Liberty Energy gehen strategische Allianz für Rechenzentrumsinfrastruktur und Energie ein

HOUSTON & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Das weltweit tätige Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute eine Vereinbarung mit Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) über den Aufbau einer strategischen Allianz bekannt. Ziel ist es, modulare Infrastruktur und integrierte Lösungen zur Stromerzeugung für neue Rechenzentrumsprojekte weltweit bereitzustellen.

Durch diese Zusammenarbeit werden sich ergänzende Fachkenntnisse in den Bereichen modulare Infrastruktur, Stromerzeugung und Operationen gebündelt. So sollen der rasche Ausbau neuer Rechenzentrumskapazitäten unterstützt und die rasant steigende Nachfrage weltweit führender KI-Unternehmen nach deren Energieversorgung gedeckt werden.

Das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz und des High-Performance-Computing führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten. Während Entwickler daran arbeiten, neue Rechenkapazitäten bereitzustellen, suchen viele nach Stromversorgung „ohne Zähler“, die unabhängig von herkömmlichen Netzanschlüssen funktioniert und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität bei steigendem Bedarf verbessert.

„Der Engpass bei der KI-Infrastruktur liegt nicht mehr nur in der Rechenleistung. Es geht vielmehr um die Fähigkeit, Infrastruktur und Stromversorgung innerhalb der Zeitrahmen bereitzustellen, die der Markt heute verlangt“, sagte Gavin Rennick, Präsident des Geschäftsbereichs „New Energy and Industrial“ bei SLB. „Durch die Bündelung sich ergänzender Infrastruktur und Stromversorgung werden wir Entwicklern dabei helfen, die Rechenzentrumskapazitäten schneller bereitzustellen.“

Im Rahmen der geplanten Allianz wird SLB modulare Infrastrukturlösungen, Kompetenzen in der Projektabwicklung und globale Marktpräsenz bereitstellen, während Liberty modulare Stromerzeugungssysteme, intelligente Stromsteuerungssysteme sowie betriebliches Fachwissen beisteuern wird.

„Der Umfang und die Komplexität der KI-gestützten Energieinfrastruktur verändern die Art und Weise, wie Stromversorgungssysteme aufgebaut und eingesetzt werden, grundlegend“, sagte Ron Gusek, Vorstandsvorsitzender von Liberty Energy. „Die umfassende Plattform für Energiedienstleistungen von Liberty ist darauf ausgelegt, diesem Wandel gerecht zu werden, da Kunden zunehmend Wert auf maßgeschneiderte, integrierte Lösungen legen. Aufbauend auf unserer langjährigen Partnerschaft mit SLB freuen wir uns darauf, Energielösungen anzubieten, die unmittelbare Kapazitätsengpässe beheben und gleichzeitig die nächste Generation von Energiesystemen unterstützen.“

Neben der Bereitstellung von Infrastruktur- und Stromversorgungslösungen planen die Unternehmen eine Zusammenarbeit bei Technologien, die darauf abzielen, die Effizienz, Flexibilität und Umweltverträglichkeit zukünftiger Energiesysteme für Rechenzentren zu verbessern, darunter hybride Stromversorgungssysteme, digitales Energiemanagement und fortschrittliche Stromversorgungsarchitekturen.

Seit April 2024 hat SLB vorgefertigte modulare Infrastruktur für Rechenzentrumsprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,3 Gigawatt ausgeliefert und geht davon aus, dass die kumulierten Lieferungen bis zum Jahresende weltweit 2 Gigawatt überschreiten werden. Liberty plant, bis 2029 Energieprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 3 Gigawatt zu realisieren.

Das Wichtigste im Überblick:

SLB und Liberty Energy gaben eine Vereinbarung über den Aufbau einer strategischen Allianz bekannt, mit dem Ziel, modulare Infrastrukturlösungen und integrierte Stromerzeugung für Rechenzentrumsprojekte bereitzustellen.

Die geplante Allianz wird die modularen Lösungen von SLB für Rechenzentrumsinfrastrukturen und das Know-how des Unternehmens bei der Projektabwicklung mit den modularen Stromerzeugungslösungen und den intelligenten Energiemanagementlösungen von Liberty kombinieren, um den wachsenden Bedarf an Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner zu decken.

Da Entwickler bestrebt sind, neue Rechenkapazitäten in Betrieb zu nehmen, soll die geplante Allianz der steigenden Nachfrage nach Stromversorgungslösungen „ohne Zähler" gerecht werden, die unabhängig von den üblichen Zeitplänen für den Netzanschluss bereitgestellt werden können.

Die Unternehmen planen zudem eine Zusammenarbeit bei zukünftigen Technologieinitiativen mit den Schwerpunkten Hybrid-Stromversorgungssysteme, digitales Energiemanagement und fortschrittliche Stromversorgungsarchitekturen, um den sich wandelnden Energieanforderungen von Rechenzentren gerecht zu werden.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über Liberty Energy

Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) ist ein führendes Energiedienstleistungsunternehmen. Liberty ist einer der größten Anbieter von Komplettierungsdienstleistungen und -technologien für Onshore-Produzenten von Erdöl, Erdgas und geothermischer Energie in Nordamerika. Liberty ist zudem Eigentümer und Betreiber von Liberty Power Innovations LLC, einem Anbieter fortschrittlicher dezentraler Stromversorgungs- und Energiespeicherlösungen, der sich auf strategische Partnerschaften in den Bereichen fortschrittliche Kernenergie, geothermische Energie und Batterie-Energiespeichersysteme stützt und Kunden aus den Bereichen Gewerbe und Industrie, Rechenzentren, Energie sowie Bergbau betreut. Liberty wurde 2011 mit dem klaren Fokus auf Wertschöpfung durch Innovation und Exzellenz sowie Entwicklung von Technologien der nächsten Generation gegründet. Liberty hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado. Weitere Informationen finden Sie unter: www.libertyenergy.com und libertypowerinnovations.comoder kontaktieren Sie Investor Relations unter IR@libertyenergy.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze – das heißt, Aussagen über die Zukunft und nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „planen“, „erwarten“, „könnte“, „kann“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „wird“, „potenziell“, „prognostiziert“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße mit Unsicherheiten behaftet sind, wie beispielsweise Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes oder der erwarteten Vorteile der neuen Technologien, Allianzen und Partnerschaften von SLB oder Liberty und Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten; sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unfähigkeit, die beabsichtigten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB oder Liberty zu realisieren; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB oder Liberty, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht oder dieser vorgelegt wurden, ausführlich beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sich die Folgen einer solchen Entwicklung ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und SLB sowie Liberty lehnen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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