L&T Technology Services s'associe à Anthropic pour fournir des solutions d'intelligence d'ingénierie basées sur l'IA pour les produits et la fabrication

SAN FRANCISCO ET BENGALURU, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), un acteur mondial de premier plan dans le domaine des solutions d’intelligence d’ingénierie et des services de conseil en ER&D, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Anthropic visant à accélérer l’intelligence d’ingénierie en intégrant les modèles Claude dans les processus d’ingénierie et les plateformes basées sur l’IA de LTTS. Cette collaboration aidera les entreprises clientes de LTTS à repenser la manière dont les produits et les logiciels sont développés, permettant ainsi une innovation plus rapide et de meilleurs résultats à grande échelle.

Leveraging Claude across the engineering lifecycle and uniting deep engineering expertise, advanced AI and domain knowledge, LTTS’ Engineering Intelligence discipline will enable clients to create greater value. Rather than automating individual tasks, it enables teams to make faster decisions, streamline workflows and continuously improve how products, manufacturing plants and industrial systems are designed, built and maintained.

En intégrant les modèles Claude à ses plateformes, notamment AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus et AiTest, LTTS accélérera les processus d’ingénierie tout au long du cycle de vie du développement des produits et des logiciels. L’intégration de Claude couvre la gestion des connaissances, le développement logiciel, la validation, les tests et la gestion du cycle de vie, permettant ainsi aux clients d’améliorer la qualité, la productivité et la rapidité de mise sur le marché.

« L’ingénierie entre dans une nouvelle ère où l’intelligence fait désormais partie intégrante de la conception des produits, du développement des logiciels et de la prise de décisions techniques », a déclaré Amit Chadha, PDG et directeur général de L&T Technology Services. « Chez LTTS, notre vision de l’“Engineering Intelligence” consiste à repenser en profondeur le travail d’ingénierie, et non pas simplement à automatiser les processus existants. Notre partenariat avec Anthropic représente une étape importante dans cette démarche, puisqu’il nous permet d’intégrer Claude dans les flux de travail d’ingénierie et d’accélérer l’innovation pour nos clients internationaux. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un acteur mondial de premier plan dans le domaine des solutions d’« Engineering Intelligence » et des services de conseil en ER&D. Filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro (L&T), nous proposons des services de conception, de développement, de test et de maintenance pour l’ensemble des produits et processus. « Purposeful. Agile. Innovation. » : telle est la devise qui guide notre croissance dans les secteurs de la mobilité, du développement durable et des technologies. Notre portefeuille de clients comprend 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 leaders de l’ER&D dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications et des hautes technologies, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 840 collaborateurs répartis dans 21 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente internationaux et 103 laboratoires d’innovation, au 30 juin 2026.

Pour plus d’informations sur L&T Technology Services, rendez-vous sur https://www.ltts.com/.

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