STARTEEPO、ゼロックス普通株式の保有数を880万株に増やし、第2位株主に

プラハ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- プラハを拠点とし、確信度の高い上場株式への投資に注力するオルタナティブ投資ファンドSTARTEEPO Invest（以下「STARTEEPO」）は、米国証券取引委員会（SEC）に提出したSchedule 13Dの修正届出書で開示したとおり、ゼロックス・ホールディングス・コーポレーション（以下「ゼロックス」または「同社」）の普通株式の実質保有数を880万株に引き上げ、これに加えて14万株を対象とするオプションも保有していると発表しました。

公開されている株式保有状況に基づくと、STARTEEPOは現在、ゼロックス普通株式の保有数で第2位の株主です。「 当社は、投資戦略の現段階で設定した目標保有水準に到達しました 」とSTARTEEPO Invest取締役会長のフランティシェク・ボストルは述べました。

STARTEEPOは引き続き、バランスシートの改善、規律ある資本配分、業務執行、レックスマーク統合の成功に加え、企業によるAI導入が進む中で、ゼロックスの長期的な戦略上の位置付けが市場で過小評価され続けているとの見方を投資判断の根拠としています。

STARTEEPOは、建設的な長期株主であり続ける意向であり、ゼロックスの戦略、資本構成、事業運営、および長期的な株主価値を高める機会について、今後も経営陣、取締役会、株主、債権者、その他の市場参加者との対話を継続する可能性があります。

詳細については、www.starteepo.com/xeroxをご覧ください。

STARTEEPO Investについて

STARTEEPO Investは、チェコ共和国プラハを拠点とするオルタナティブ投資ファンドであり、上場株式市場において高い確信を持てる投資機会の発掘に注力しています。同社は、規律ある分析と建設的な対話を重視した、ファンダメンタルズに基づく長期投資アプローチを採用しています。

本資料に表明された見解は、STARTEEPOおよびその関連会社のみのものであり、他のいかなる当事者の見解をも表すものではありません。本資料は情報提供を目的としたものに過ぎず、投資助言、有価証券の購入もしくは売却の推奨または勧誘を構成するものではありません。本資料に記載されたSTARTEEPOの見解は、公開情報および独自の分析に基づくものです。STARTEEPOは、本資料に示された見解と整合しない理由によるものを含め、いつでも予告なく、投資ポジションの買い増し、売却、縮小、拡大、またはその他の変更を行うことがあります。有価証券への投資には、投資元本を全額失う可能性を含む重大なリスクが伴います。過去の運用実績は、将来の結果を保証するものではありません。投資判断を行う前に、すべての投資家は独立した調査およびデュー・デリジェンスを自ら実施するか、金融・法務・税務に関する有資格のアドバイザーに相談されることをお勧めします。

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