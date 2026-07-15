Neuraptive Therapeutics獲得聖路易華盛頓大學創新生物可吸收神經刺激技術授權

賓夕法尼亞州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於周圍神經損傷治療的臨床階段生物科技公司Neuraptive Therapeutics, Inc.今日宣布，已與聖路易華盛頓大學(WashU)簽署獨家授權合約，獲得一項生物可吸收無線電子神經刺激裝置技術的獨家授權。

該技術由WashU醫學院研究人員與美國西北大學合作研發，可透過向受損神經精準輸送電脈波，加快神經再生。該裝置採用完全生物可吸收設計，可在人體內自然降解，無需接受後續手術進行取出。

WashU副校長兼技術管理辦公室董事總經理Nichole R. Mercier博士表示：「WashU欣然與Neuraptive這樣一家新興企業攜手合作，共同推進源自我校科研實驗室的生物可吸收技術平台的開發。此次授權合約將推動該技術平台的進一步開發，加快其在周圍神經修復領域的應用，並為病患帶來切實獲益。」

Neuraptive Therapeutics董事長兼執行長Bob Radie表示：「此次交易是我們進一步豐富產品組合、為神經損傷病患提供更多治療選擇的重要一步。這款生物可吸收神經刺激器不僅可望做為獨立療法用於斷裂神經修復，還可做為我們核心候選產品NTX-001的協同補充，進一步提升治療效果。我們還計畫在現有令人鼓舞的早期研究基礎上，持續推進該裝置在加快擠壓傷神經恢復方面的開發。整體而言，這項技術可望為外科醫生和病患提供更加完善的治療工具組合，協助實現更優的神經功能恢復，減少長期後遺症，並提升病患在經歷此類複雜神經損傷後的生活品質。」

這一新裝置與Neuraptive的現有核心候選產品相得益彰，其中包括目前正在展開第三期臨床試驗、用於斷裂周圍神經外科修復的NTX-001。它與公司的發展策略高度一致，即透過整合治療產品、傳輸系統和賦能技術，著力解決該領域尚未滿足的臨床需求。此次授權合約的財務條款未予揭露。

關於Neuraptive

Neuraptive Therapeutics是一家生物科技公司，專注於開發創新療法和醫療產品，以改善周圍神經損傷病患的臨床治療效果，並提升外科醫生的治療成效。公司的核心計畫NTX-001是一套神經融合系統，旨在恢復斷裂神經的電傳導連續性。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.neuraptive.com。

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