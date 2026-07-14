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Andersen Consulting携手ODS Consulting Group深化土耳其咨询解决方案

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting新增合作公司ODS Consulting Group，进一步强化了其在数字化转型、人才战略和运营咨询服务方面的平台实力。

ODS Consulting Group成立于2008年，总部位于土耳其，为寻求在土耳其及国际市场获得增长、人才和投资机会的组织提供咨询服务。该公司通过国际业务拓展与出口咨询、招聘与人才管理解决方案以及投资咨询服务来支持客户，助力企业扩大业务运营、开拓新市场、吸引优秀人才，并驾驭土耳其的商业环境。凭借多学科的方法和深厚的本地专业知识，ODS提供量身定制的战略，推动可持续增长和长期价值创造。

ODS Consulting Group联合创始人Onur Seçkin表示：“自成立以来，我们一直专注于通过战略洞察与务实执行相结合的方式，帮助组织实现可持续增长。与Andersen Consulting的合作使我们能够拓宽能力，在技术、人才和全球扩张方面为客户提供更加一体化的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“正在经历转型的企业需要的不仅仅是技术层面的解决方案。ODS Consulting Group的加入增强了我们在将数字化举措与劳动力及运营重点相结合方面的实力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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