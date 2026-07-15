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L&T Technology Services stringe una partnership con Anthropic per offrire soluzioni di intelligence dell’ingegneria basate sull’IA per il settore manifatturiero e dei prodotti

Punti salienti

  • LTTS entra a far parte di Claude Partner Network, integrando i modelli Claude nelle proprie piattaforme di intelligence dell’ingegneria, tra cui AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus e AiTest.
  • Claude verrà utilizzato da LTTS per assistere i clienti aziendali nella trasformazione dei flussi di lavoro ingegneristici, accelerando l’innovazione e sbloccando nuove opportunità di ricavi.

SAN FRANCISCO e BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di intelligence dell’ingegneria e di servizi di consulenza ER&D (ingegneria e R&S), oggi ha annunciato una partnership con Anthropic volta ad accelerare l’intelligence dell’ingegneria attraverso l’integrazione dei modelli Claude nei processi ingegneristici e nelle piattaforme IA di LTTS. La collaborazione aiuterà i clienti aziendali LTTS a riprogettare le modalità di sviluppo di prodotti e software, consentendo un’innovazione più rapida e risultati migliori su scala globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Referente per i media
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
E-mail: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services Limited

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