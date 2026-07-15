L&T Technology Services stringe una partnership con Anthropic per offrire soluzioni di intelligence dell’ingegneria basate sull’IA per il settore manifatturiero e dei prodotti

SAN FRANCISCO e BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di intelligence dell’ingegneria e di servizi di consulenza ER&D (ingegneria e R&S), oggi ha annunciato una partnership con Anthropic volta ad accelerare l’intelligence dell’ingegneria attraverso l’integrazione dei modelli Claude nei processi ingegneristici e nelle piattaforme IA di LTTS. La collaborazione aiuterà i clienti aziendali LTTS a riprogettare le modalità di sviluppo di prodotti e software, consentendo un’innovazione più rapida e risultati migliori su scala globale.

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