RS2 Financial Services GmbH, seleccionada para participar en el proyecto piloto del euro digital del BCE

FRÁNCFORT, Alemania--(BUSINESS WIRE)--RS2 Financial Services GmbH, una entidad de dinero electrónico supervisada por la BaFin y perteneciente al Grupo RS2, que opera bajo su marca de innovación Beyond by RS2, ha sido seleccionada para participar como proveedor de servicios de pagos de adquisición en el proyecto piloto del euro digital del Eurosistema.

La prueba piloto supone la transición de la preparación técnica a la validación práctica, y permite comprobar cómo podría funcionar un posible euro digital en situaciones cotidianas de pagos tanto para consumidores como para comerciantes.

Según el comunicado oficial del Banco Central Europeo, RS2 Financial Services GmbH es uno de los 36 proveedores de servicios de pago seleccionados para participar en el programa.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.