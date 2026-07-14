Le Slip Français annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec TSAF

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Slip Français (code ISIN : FR0014018Y10 - Mnémonique : ALLSF), acteur iconique du Made in France fondé en 2011 et groupe industriel spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de sous-vêtements et vêtements d’équipement, annonce avoir confié à TSAF - Tradition Securities And Futures, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité à compter du 14 juillet 2026.

Ce contrat de liquidité a été établi conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur et plus particulièrement les dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du règlement délégué (UE) n° 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement et du Conseil et du Règlement délégué (UE) n° 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, des articles L.225-207 et suivants du Code de commerce, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, en particulier les articles 221-3 et 241-4, et de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Il a été conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois. Il a pour objet l'animation des actions de la société LE SLIP FRANCAIS, cotées sur EuronextGrowth Paris sous le code ISIN FR0014018Y10 et le mnémonique ALLSF.

Les moyens affectés à ce contrat pour sa mise en œuvre sont de :

· 50 000 € en espèces

L’exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.

Le contrat de liquidité pourra être résilié :

· à tout moment par LE SLIP FRANCAIS moyennant le respect d’un préavis de 1 mois,

· à tout moment par TSAF moyennant le respect d’un préavis de 1 mois,

· de plein droit lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat.

À propos du Slip Français

Fondée en 2011 par Guillaume Gibault, Le Slip Français est une marque française iconique de sous-vêtements, vêtements et accessoires du quotidien fabriqués en France. Devenue un symbole de la réinvention de l’industrie textile française, la Société combine une marque à forte notoriété, une fabrication française, un modèle de distribution multicanal et une intégration industrielle croissante.

Entreprise à mission depuis 2020 et certifiée B Corp, Le Slip Français a engagé depuis 2023 une transformation visant à rendre la fabrication française plus accessible et compatible avec des volumes significatifs. Le Groupe s’appuie aujourd’hui sur un écosystème industriel composé notamment de Bonne Nouvelle, La Belle Paire et Fier(T), afin de sécuriser ses approvisionnements, d’améliorer sa compétitivité et d’accélérer la relocalisation textile en France. Pour en savoir plus : www.leslipfrancais.fr

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Le Slip Français. Le Slip Français opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Le Slip Français attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Le Slip Français opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel Le Slip Français opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Le Slip Français. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Le Slip Français ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Le Slip Français ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Le Slip Français dans un quelconque pays.