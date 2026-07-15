Presidio Investors annonce la vente d'ElevATE Semiconductor à Diodes Incorporated

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Presidio Investors (« Presidio »), une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord définitif visant à vendre ElevATE Semiconductor, Inc. (« ElevATE ») à Diodes Incorporated (Nasdaq : DIOD) dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur de 250 millions de dollars. ElevATE, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, est l'un des principaux concepteurs de circuits intégrés à faible puissance et à haute densité pour l'industrie des équipements de test automatisés.

La vente marque la réalisation réussie du premier fonds de continuation de Presidio, qui a été créé en 2023 pour prolonger le partenariat de l’entreprise avec ElevATE et soutenir la prochaine phase de croissance de l’entreprise. L’acquisition d’ElevATE par une société mondiale de semiconducteurs de premier plan valide la stratégie derrière le véhicule de continuation et fournit un résultat solide pour l’entreprise, ses employés et les investisseurs de Presidio.

Presidio a investi pour la première fois dans ElevATE en 2018, lorsque la société était une petite équipe de concepteurs de puces analogiques dirigée par ses fondateurs au service du marché des équipements de test automatisés. Pendant près de huit ans de partenariat, avec Christian Puscasiu, managing partner, et Josef Auboeck, partner, siégeant au conseil d’administration d’ElevATE, Presidio a travaillé aux côtés de la direction pour institutionnaliser les opérations, renforcer les canaux de vente mondiaux, élargir le portefeuille de produits et investir dans les capacités de R&D qui ont fait d’ElevATE un leader technologique dans le domaine des tests de semiconducteurs. L'entreprise a depuis adopté des systèmes d'exploitation modernes et des outils compatibles avec l'IA qui lui ont permis de se développer efficacement à mesure que la demande augmentait. Aujourd’hui, les circuits intégrés d’ElevATE répondent aux défis d'équipements de test automatisés les plus complexes, et la demande pour ses solutions continue de croître avec l’accélération des volumes de production de semiconducteurs automobiles, industriels, de centres de données et d’IA.

« C’est un jour de fierté pour toutes les personnes qui ont participé à l'évolution d'ElevATE », déclare Christian Puscasiu, managing partner de Presidio Investors. « Lorsque nous nous sommes associés aux fondateurs d’ElevATE en 2018, nous avons vu une petite équipe d’ingénieurs de classe mondiale dotés d’une technologie extrêmement prometteuse. ElevATE n'aurait jamais pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui sans ses talents : les fondateurs qui ont construit la fondation, les ingénieurs qui ont continué à faire progresser la technologie, et Jan et son équipe de direction, qui ont porté l’entreprise vers de nouveaux sommets. Diodes est une maison exceptionnelle pour ElevATE, et nous sommes reconnaissants aux investisseurs qui ont soutenu cette société à nos côtés à chaque étape. »

« Presidio a été un véritable partenaire pour ElevATE dès le premier jour », déclare Jan Gaudestad, CEO d’ElevATE, qui a rejoint le conseil d’administration de la société au moment de l’investissement de Presidio en 2018, avant de devenir CEO en 2024. « J’ai vu ce partenariat à la fois depuis le conseil d’administration et depuis le siège de CEO. Presidio a investi dans notre personnel, nos opérations et notre feuille de route produit, et nous a donné la stabilité et les ressources nécessaires pour nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux : concevoir les solutions de test avec la plus haute densité et la plus faible consommation du secteur. Cette acquisition par Diodes est le fruit de ce partenariat, et elle permettra à ElevATE de présenter nos innovations sur la scène mondiale. Au nom de toute l’équipe ElevATE, je tiens à remercier Chris et l’équipe Presidio pour ces huit années de soutien, de confiance et de collaboration. »

La transaction a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés et par les actionnaires d’ElevATE et devrait être clôturée au cours du second semestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris des approbations réglementaires.

BofA Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif, et Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky et Popeo, P.C. ont agi à titre de conseillers juridiques auprès d'ElevATE et de Presidio dans le cadre de l'opération.

À propos d'ElevATE Semiconductor

ElevATE Semiconductor, Inc. est une société de semiconducteurs sans usine basée à San Diego, en Californie, spécialisée dans le développement de circuits intégrés pour l'industrie des équipements de test automatisés. ElevATE relève les défis les plus complexes de l’industrie en concevant les solutions de puissance et de densité les plus faibles, dans le but de fournir le coût d’essai le plus bas possible. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.elevatesemi.com.

À propos de Presidio Investors

Presidio Investors est une société de capital-investissement basée à Austin, au Texas, qui investit dans des entreprises de qualité sur le marché intermédiaire inférieur. Presidio réalise des investissements de contrôle dans des sociétés en croissance et de niche et utilise une approche collaborative pour contribuer à la croissance et au développement des entreprises afin de produire d'excellents rendements pour toutes les parties prenantes. Les dirigeants de Presidio ont des décennies d'expérience en investissement et en exploitation dans le capital-investissement, et la société s'est engagée dans une approche de la création de valeur axée sur la technologie, en s'associant à ses sociétés de portefeuille pour déployer l'IA et des outils d'exploitation modernes qui stimulent l'efficacité et la croissance. Pour en savoir plus sur Presidio, veuillez consulter www.presidioinvestors.com.

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