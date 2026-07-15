Neuraptive Therapeutics erhält Lizenz für innovative, bioresorbierbare Nervenstimulationstechnologie von der Washington University in St. Louis

CHESTERBROOK, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Neuraptive Therapeutics, Inc., ein im klinischen Stadium tätiges Biotech-Unternehmen, das auf periphere Nervenverletzungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, sich eine Exklusivlizenz der Washington University in St. Louis für ein bioresorbierbares drahtloses elektronisches Stimulationsgerät gesichert zu haben.

Bei der von Forschern der Washington University School of Medicine (WashU Medicine) in Zusammenarbeit mit der Northwestern University entwickelten Technologie werden elektrische Impulse zielgerichtet an verletzte Nerven abgegeben, um deren Regeneration zu beschleunigen. Das Gerät ist vollständig bioresorbierbar - also im Körper auf natürliche Weise im Körper abbaubar - und braucht daher nicht operativ entfernt zu werden.

„Die WashU freut sich sehr über die Partnerschaft mit einem aufstrebenden Unternehmen wie Neuraptive, um die Entwicklung der bioresorbierbaren Plattform, die aus unseren Forschungslaboratorien stammt, zu unterstützen”, sagte Nichole R. Mercier, PhD, Assistant Vice Chancellor und Managing Director des Office of Technology Management an der WashU. „Diese Vereinbarung ermöglicht die Weiterentwicklung der Plattform zur Verbesserung der Reparatur peripherer Nerven und zur Erzielung besserer Behandlungsergebnisse für die Patienten.”

Bob Radie, Chairman und Chief Executive Officer von Neuraptive Therapeutics, sagte: „Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Stärkung unseres Portfolios und zur Erweiterung unseres Angebots für Patienten mit Nervenverletzungen. Der bioresorbierbare Stimulator bietet ein großes Potenzial, entweder als eigenständiges Gerät zur Reparatur durchtrennter Nerven oder als synergistische Ergänzung zu unserem führenden Produktkandidaten NTX-001. Wir beabsichtigen außerdem, auf vielversprechende erste Forschungsergebnisse hinsichtlich der Fähigkeit des Geräts aufzubauen, die Wiederherstellung von Nerven nach einer Quetschung zu beschleunigen. Insgesamt könnte diese Technologie Chirurgen und Patienten ein breiteres Spektrum an Hilfsmitteln bieten – mit dem Ziel, eine bessere funktionelle Wiederherstellung, weniger Langzeitprobleme und eine verbesserte Lebensqualität nach diesen schwerwiegenden Verletzungen zu erreichen.”

Das neue Gerät ergänzt die bestehende Neuraptive-Pipeline, zu der auch das Produkt NTX-001 gehört, das sich gegenwärtig in einer Phase-3-Studie zur chirurgischen Wiederherstellung von durchtrennten peripheren Nerven befindet. Es steht ganz im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, Therapeutika, Verabreichungssysteme und Schlüsseltechnologien so miteinander zu kombinieren, dass bislang ungedeckte Bedürfnisse auf diesem Gebiet in Angriff genommen werden können. Zu den finanziellen Bedingungen der Lizenzvereinbarung wurde nichts mitgeteilt.

Über Neuraptive

Neuraptive Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige Therapien und Medizinprodukte entwickelt, um die Ergebnisse für Patienten und Chirurgen bei der Behandlung von peripheren Nervenverletzungen zu verbessern. Das Hauptprogramm des Unternehmens NTX-001 ist ein Nervenfusionssystem zur Wiederherstellung des elektrischen Durchgangs über durchtrennte Nerven. Weitere Informationen finden Sie unter www.neuraptive.com.

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