L&T Technology Services与Anthropic达成合作，为产品和制造领域提供AI驱动的工程智能

旧金山和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 工程智能解决方案与工程研发(ER&D)咨询服务领域的全球领导者L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)今日宣布与Anthropic达成合作。双方将通过在工程流程及LTTS的AI驱动平台中整合Claude模型来加速工程智能的发展。此次合作将帮助LTTS的企业客户重新设计产品和软件的开发方式，实现更快速的创新，并大规模提升业务成效。

通过在工程生命周期中全面应用Claude，并将深厚的工程专业知识、先进的AI与行业领域知识相结合，LTTS的工程智能体系将助力客户创造更大价值。该体系不仅仅是实现单一任务的自动化，更能赋能团队加快决策速度、优化工作流，并持续改进产品、制造工厂及工业系统的设计、构建和维护方式。

通过将Claude模型整合至AgenticIQ、PlxAI、Ainfonix™、AiNexus和AiTest等平台，LTTS将加速产品和软件开发生命周期中的工程进程。Claude的整合涵盖了知识管理、软件开发、验证、测试和生命周期管理等环节，使客户能够全面提升产品质量、生产力及上市速度。

L&T Technology Services首席执行官兼董事总经理Amit Chadha表示： “工程领域正迈入一个新时代，智能正在成为产品设计、软件开发及工程决策过程中不可或缺的一部分。在LTTS，我们对工程智能的愿景是对工程工作进行根本性的重塑，而不仅仅是实现现有流程的自动化。与Anthropic的合作是这一征程中的重要一步，它使我们能够将Claude嵌入工程工作流，并为全球客户加速创新。”

关于L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS)是工程智能解决方案与工程研发咨询服务领域的全球领导者。作为Larsen & Toubro (L&T)的上市子公司，我们提供跨产品和流程的设计、开发、测试和维护服务。目的、敏捷、创新(Purposeful. Agile. Innovation.)是我们推动移动出行、可持续发展和技术领域增长的方式。我们的客户群包括69家《财富》500强企业和57家顶级工程研发公司，领域涵盖工业产品、医疗器械、交通运输、电信和高科技以及加工行业。公司总部位于印度，截至2026年6月30日，在全球设有21个设计中心、30个销售办事处和103个创新实验室，员工总数逾23,840名。

如需了解有关L&T Technology Services的更多信息，请访问https://www.ltts.com/。

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