Esri推出ArcGIS for ServiceNow，將位置智慧融入日常企業工作流程

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 地理資訊系統(GIS)技術領域的全球領導者Esri宣布推出ArcGIS for ServiceNow，第一次將這兩個平台連結起來。這項新的雙向整合讓使用者能夠將位置智慧直接融入其日常業務工作流程。

利用ServiceNow的各類企業，包括商業、州和地方政府、公用事業、能源、商業、醫療保健、電信及其他產業的企業，將能夠在ArcGIS地圖和應用程式中視覺化和分析營運資料（如事件、授權、設施及工單），也可以在ServiceNow內部由ArcGIS驅動的地圖上對其進行視覺化處理。使用者可以在兩個平台之間共用資料而無需重複，瞭解事件發生地點，並在不離開現有系統的情況下採取行動。

該整合方案包含兩個組件：Connector for ServiceNow，可將ServiceNow業務資料引進ArcGIS；以及ArcGIS Maps for ServiceNow，可在ServiceNow AI平台內啟用ArcGIS功能。藉助Connector for ServiceNow，ArcGIS使用者可以將ServiceNow資料引進ArcGIS生態系統，以辨識模式、根據以位置為基礎的洞見採取行動並執行先進空間分析。Connector for ServiceNow支援在ArcGIS中直接即時存取ServiceNow業務資料。藉助ArcGIS Maps for ServiceNow，使用者可以在ServiceNow AI平台內其企業的權威企業GIS網路地圖和網路場景中視覺化其業務資料，將空間洞見的範圍擴充到ServiceNow使用者的日常工作領域。

該整合方案解決了系統孤立和資料重複等長期存在的挑戰，透過結合ServiceNow的業務流程管理優勢與Esri的先進GIS功能，使企業能夠做出更智慧、更快速的決策。

Esri專業服務主管Brian Cross表示：「身為首屈一指的企業平台，ServiceNow和ArcGIS在數十萬個企業中被同時使用，因此這項整合滿足了一項至關重要的需求。跨平台順暢工作的能力對於敏捷營運至關重要，而ArcGIS for ServiceNow彌合了業務系統與只有GIS才能提供的真實場域洞見之間的差距。」

ArcGIS for ServiceNow的測試版可望在Esri使用者大會後不久推出，大會期間將安排示範。如欲瞭解更多關於ArcGIS for ServiceNow的資訊，請造訪esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenow。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

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